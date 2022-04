Hátborzongató: szinte súrolta az atomerőművet a rakéta

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vizsgálat alá vonta azt az ukrán jelentést, amely szerint egy rakéta közvetlenül egy atomerőmű fölött repült el. A NAÜ jelenleg vizsgálja az ügyet, amely, ha megerősítést nyer, rendkívül súlyos lenne.

This is insane:

A Russian cruise missiles has been spotted flying over the South Ukraine Nuclear Power Plant.

Just imagine what comes next if one of then hits a nuclear facility in a densely populated area. pic.twitter.com/UCX0dC1rDl

*

*