Vlagyimir Putyin példáján felbuzdulva akár Kim Dzsongun is támadást indíthat

A szerző, Josh Rogin úgy fogalmazott: Kim Dzsongun „bőszen jegyzeteli”, hogy Vlagyimir Putyin mit csinál Európában, és könnyen lehet, hogy miközben az ukrajnai konfliktus zajlik, ő maga is kihasználja a helyzetet.

Nagyon úgy fest, hogy Észak-Korea stratégiája megváltozott. Amikor évtizedekkel ezelőtt nukleáris programba kezdtek, akkor az elrettentés, önvédelem céljából tették ezt. Most viszont olyan programon dolgoznak, amely a hódítást, értve ez alatt természetesen Dél-Korea meghódítását is lehetővé teheti

– mondta a Washington Postnak Andrej Lankov, a szöuli Kookmin Egyetem professzora.

Kifejtette, hogy szerinte Kim Dzsongun két szempontból is Vlagyimir Putyin stratégiáját másolja: egyrészt egyre offenzívabb célú katonai fejlesztéseket támogat, másrészt pedig a nukleáris fejlesztések által igyekszik eltántorítani a Nyugatot attól, hogy megvédje Dél-Koreát. Ez nem jelenti azt, hogy biztosan meg akarják támadni Dél-Koreát, de azt igen, hogy ennek a veszélye egyre csak nő – mondta Lankov.

Ballisztikus rakétákat tesztelnek, amelyek az Egyesült Államokat is elérhetik

A szakértő emlékeztetett arra is, hogy Észak-Korea újabb és újabb, egyre veszélyesebb rakétákat tesztel, méghozzá elsősorban olyanokat, amelyek offenzív céllal vethetőek be. Azóta, hogy megkezdődött az ukrajnai invázió, négy ballisztikus rakétát is teszteltek, és ezek közt két olyan interkontinentális rakéta is volt, amelynek hatóköre az Egyesült Államokra is kiterjed.

Ráadásul áprilisban már egy olyan rakétát is teszteltek, amely az észak-koreaiak szerint taktikai nukleáris töltetek hordozására is képes lehet. Sőt úgy tudni, hogy

A KÖVETKEZŐ NAPOKBAN – 2017 ÓTA ELŐSZÖR – EGY NUKLÁERIS TESZTET IS VÉGEZNEK MAJD ÉSZAK-KOREÁBAN.

Mindeközben az észak-koreai vezetők retorikája is egyre agresszívabb Dél-Koreával szemben. Kim Dzsongun testvére, Kim Jodzsong például áprilisban azt mondta, hogy ha fegyveres konfliktusba keverednek, akkor a nukleáris fegyvereikkel „megsemmisítik” Dél-Koreát. Kim Dzsongun pedig ezen a héten ismerte el azt, hogy az Észak-Koreai fegyveres erőknek

„MÁSODLAGOS KÜLDETÉSE” IS VAN AMELLETT, HOGY AZ ELLENSÉGEKET ELRETTENTIK.

28 ezer amerikai katona van Dél-Koreában

Hogy ez mit takar, azt a diktátor nem fejtette ki, de a legtöbben úgy értelmezték, hogy (hosszú távon) támadásra készülhetnek az észak-koreaiak.

A Washington Post írásában mindemellett emlékeztettek arra is, hogy Dél-Koreában – Ukrajnával ellentétben – több mint 28 ezer amerikai katona van jelenleg, és hivatalosan is az Egyesült Államok szövetségesének minősülnek. Michael O’Hanlon, a Brookings Institution nevű intézet kutatója ezzel kapcsolatban azt mondta: az amerikaiaknak meg kell erősíteniük ezt a szövetséget, de eközben Észak-Koreával is tárgyalniuk kell. Meg kell próbálniuk elérni az észak-koreai nukleáris program befagyasztását, akár azért cserébe is, hogy részben feloldják az ország elleni szankciókat.

Nem szabad elkövetnünk Kim Dzsongunnal ugyanazokat a hibákat, mint amelyeket Vlagyimir Putyinnál elkövettünk

– mondta.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, pénteki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Kim Dzsongun 2018. szeptember 19-én. Fotó: Getty Images)