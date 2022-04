Csehország nem hajlandó rubelben fizetni az orosz gázért. Ezt mondta Petr Fiala cseh miniszterelnök pénteken, miután Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel találkozott.

A cseh kormányfő zsarolásnak nevezte, hogy az oroszok a rubelben való fizetést követelik, és hangsúlyozta: ők ennek nem engednek.

Hozzátette azt is:

Nagy hibának tartja, hogy néhány ország és cég hajlandó volt erre.

Mint megírtuk, a rubelben fizetés megtagadása miatt a Lengyelországba irányuló gázexportot (majd később a Bulgáriába menőt is) már leállították az oroszok. Petr Fiala ezzel összefüggésben most azt is közölte: a lengyel és a cseh kormány közösen igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, ha az oroszok az olajszállítást is leállítják.

Ebben a kérdésben az Európai Unió energiafogyasztásért felelős miniszterei is tárgyalnak hétfőn. Anna Moskwa lengyel klíma- és környezetvédelmi miniszter erről azt mondta: elképzelhető, hogy hétfőre azok az országok is megtagadják a rubelben való fizetést, amelyek eddig hajlandónak mutatkoztak erre.

Az Európai Unió az oroszellenes szankciók megszegéseként tekint a rubelben való fizetésre, és az is felvetődött már, hogy Magyarország ellen is kötelezettségszegési eljárás indulhat emiatt.