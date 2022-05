Egy amerikai kiszabadult, de ketten még Oroszországban raboskodnak

Trevor Reedet 2019 óta tartották fogva. Úgy került szabadlábra, hogy Moszkva és Washington megállapodott egy kábítószer-csempészet vádjával bebörtönzött orosz, Konsztantyin Jarosenko és Reed cseréjében. A fiatalember texasi otthona előtt édesanyja azt mondta: „majdnem olyan boldog, mint gyermeke születése napján”.

Egy szóvivő megerősítette, hogy Reed hazaérkezett az Egyesült Államokba, ahol előreláthatóan néhány napot kórházi kivizsgáláson kell töltenie – jelentette a BBC.

Az amerikai elnök azt mondta: örömmel tájékoztatta Reed szüleit a diák kiszabadulásáról.

– fogalmazott Joe Biden.

A szemmel láthatóan megviselt Reedet marcona, arcukat eltakaró, terepszínű egyenruhát viselő férfiak vezették karonfogva az Egyesült Államokból küldött géphez.

