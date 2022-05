Brian Laundrie szülei tudhatták, hol a meggyilkolt lány holtteste

A meggyilkolt Gabby Petito szülei panaszt nyújtottak be Brian Laundrie szülei ellen, amelyben azzal vádolják őket, hogy nemcsak tudták, fiuk gyilkolta meg a lányt, hanem azzal is tisztában voltak, hol lehetett a holttest.

Ahogy arról beszámoltunk, hosszú hónapok után kerülhet pont a Gabby Petito meggyilkolása miatt indított nyomozás végére. Kiderült ugyanis, hogy a lányt volt barátja, Brian Laundrie fojtotta meg, aki öngyilkos lett, azonban a holtteste mellette talált jegyzetben elismerte, hogy ő tette. Az ügyet ugyanakkor bonyolítja, hogy a fiatal lány szülei, Joseph Petito és Nichole Schmidt pár hónapja panaszt nyújtottak be – írja a CNN.

Azzal vádolják Laundrie szüleit, hogy tudtak arról, fiuk gyilkolta meg Petitót, sőt azt állítják, a lány holttestének pontos helyével is tisztában voltak, ezért 30 ezer dolláros kártérítést követelnek. A Petito család érvelése szerint Laundrie és szülei a floridai Fort De Soto Parkban nyaraltak szeptember 6–7-én, miközben tudták, hogy a fiatal lány meghalt. Azt is bizonyítéknak tekintik, hogy Laundrie szülei egyáltalán nem kommunikáltak velük, Roberta Laundrie le is tiltotta a lány édesanyjának telefonszámát, ahogy a Facebookon is letiltotta őt.

Látszólag a Laundrie család is reménykedett abban, hogy Gabrielle Petitót hamarosan megtalálják, és újra visszatérhet a családjához, pedig tudták, hogy megölték őt, és azt is, hogy hol van a holtteste

– áll a család által benyújtott panaszban. A Laundrie család ügyvédje ugyanakkor kijelentette, biztosak abban, hogy a bíróság elutasítja a keresetet, mivel a benne foglaltak nem vonnak maguk után büntetőjogi felelősséget.

Gabby Petito párjával, Brian Laundrie-val indult túrázni még tavaly nyáron, hogy bejárják az országot, ám a kirándulásról csak Laundrie tért vissza szeptember 1-jén. Petito holttestére egy wyomingi nemzeti park közelében bukkantak szeptember 19-én, a fiatal nőt megfojtották. Párja, Laundrie eltűnését szeptember 17-én jelentették be, majd csak egy hónap keresés után találtak rá a maradványaira egy Sarasota megyei parkban, ahol öngyilkos lett. Egy jegyzetfüzetet is találtak mellette, amelyből kiderült, Laundrie felelősséget vállal Petito meggyilkolásáért.

(Borítókép: Brian Laundrie 2021. augusztus 12-én. Fotó: Handout / Moab City Police Department / AFP)