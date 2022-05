Már azt találgatják, ki helyettesítheti Putyint a műtétje alatt

Már jó ideje találgatások tárgya Vlagyimir Putyin orosz elnök egészségi állapota. Egyes hírek szerint a 69 éves politikus gyomorrákkal és Parkinson-kórral küzd, de keze is megállás nélkül remeg.

Egy Alekszandr Lukasenka belorusz elnökkel történt találkozójáról például olyan felvételek jelentek meg, amelyen úgy tűnik, mintha reszketne az orosz elnök jobb karja. Kezét ráadásul ökölbe szorítva tartja, így próbálván csillapítani a remegést.

A General SVR nevű Telegram-csatorna egy Kreml-közeli bennfentes alapján arról számolt be, hogy Putyin állítólag már megnevezte helyettesét arra az esetre, amíg ő lábadozna egy esetleges műtét után.

Korábbi KGB-tiszt venné át az orosz elnök helyét

Az orosz médium információi szerint Oroszország irányítását erre az időre Nyikolaj Patrusev egykori KGB–tiszt, az orosz Biztonsági Tanács titkára vehetné át, aki az ukrajnai háború orosz stratégiájának egyik megalkotója volt.

A portál egy másik bejegyzésben azt írta: Patrusev élvezi Putyin bizalmát. Az 1951-es születésű egykori hírszerző tiszt 1999-től 2008-ig volt az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, a Biztonsági Tanács titkári posztját 2008 óta tölti be.

A The Sun cikkében emlékeztet arra, hogy a General SVR volt az a médium, amely először adott hírt Vlagyimir Putyin állítólagos daganatos betegségéről, Parkinson-kórjáról és romló egészségi állapotáról.

Egy nemrég megjelent videófelvételen korábban úgy tűnt, mintha az orosz elnök nem lenne ura a mozdulatainak, miközben egy asztalba kapaszkodva igyekszik magát megtartani. Eközben a jobb lábával dobol a padlón, és feltűnően puffadt az arca, ami nemcsak a botox jele lehet, hanem a szteroidkezelésé is.

Ezeket az információkat a Kreml még sohasem erősítette meg, a kommüniké rendre az orosz elnök kifogástalan egészségéről szólt.

A Mirror a General SVR alapján arról is hírt adott, hogy Vlagyimir Putyin állítólagos műtétjét áprilisban egyszer már elhalasztották, és úgy tudni, most is csak a nagyszabású május 9-i ünnepség után feküdhetne kés alá.

Sokak szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én kiáltaná ki az Ukrajna feletti győzelmet, vagy legalábbis valamilyen jelentősebb eredményt, vagyis 77 évvel azt követően, hogy a szovjet hadsereg elérte Prágát és véget ért a második világháború az európai hadszíntéren.

De az sem kizárt, hogy az orosz elnök május 9-én kihirdeti a hadiállapotot és az ezzel járó teljes mozgósítást. Ez új szakaszt hozna az orosz hivatalos szóhasználatban „különleges katonai műveletnek” nevezett Ukrajna elleni háborúban.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, vasárnapi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. április 27-én. Fotó: Sputnik/Alexandr Demyanchuk/Kremlin via REUTERS)