Teával hallgatták ki az oroszok, Macron mentette meg – ő a Kreml strómanja?

Kihallgatásáról beszélt a Politicónak az orosz televíziós, Marija Ovszjannyikova, aki március 14-én este fél tízkor az ukrán és az orosz zászló színeit viselő nyakláncot viselve és egy háborúellenes plakátot lóbálva robbant be Oroszország vezető esti hírműsorának, a Vremjának a forgatására.

Állítsátok meg a háborút! Ne higgyetek a propagandának. Itt hazudnak nektek – írta oroszul. – Stop the war, no to war, stop the war, no to war – kiabálta akkor angolul a televíziós csatorna élő adásában.