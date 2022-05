Két eltitkolt fia is van Putyinnak tornász szeretőjétől

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, Putyin több állítólagos szeretőjéről is nyilvánosságra kerültek már különböző információk. Némelyik hölgytől a feltételezések szerint gyermeke is világra jött az elnöknek, holott ő csak két lányt ismert el gyermekeként, akik volt feleségétől, Ljudmila Putyinától születtek. Putyint többek között hírbe hozták egy Alina Kabajeva nevezetű tornásszal is, akitől úgy tartották, hogy ikrei születtek 2018-ban, ám egy orvos bevallása szerint két fiúgyermekről van szó, akik pár év eltéréssel látták meg a napvilágot – írja a Sun.

Kabajeva egyébként luxuséletet él, kész limuzinflottája van, és biztonsági őrök is a rendelkezésére állnak, ami több mint gyanús. A Sonntagszeitung című svájci lap információi szerint Kabajeva és Putyin első fia Svájcban született még 2015-ben nagy óvintézkedések közepette, míg a második 2019-ben Oroszországban. Az újság ezen feltevéseket Kabajeva egyik ismerősének beszámolójára alapozza, aki ismeri a gyermekeket világra segítő szülészorvost. A hírt pedig az orvos is megerősítette.

A lap szerint az orosz származású orvosnő a svájci Ticino régióban található Clinica Sant’Anna intézményben dolgozik, ahol Kabajeva és Putyin első gyermeke fogant 2015-ben. Majd szintén ő segítette a világra négy évvel később a második fiút. Mint írták, a tornász a szülés előtt többször is Luganóba utazott titokban.

Nagyon kedves nő, igazi sportoló, egyenes, és nem játssza meg magát

– nyilatkozott az informátor Kabajeváról.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. április 27-én. Fotó: Alexey DANICHEV / SPUTNIK / AFP)