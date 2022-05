Óriási botrány az Aldinál, filmjükben a gyermekvállalás nagy szívás

„Szerintem a gyermekvállalás nagy szívás” – állítja az Aldi Nord vállalat legújabb videójában Theo, aki Ida Marie-val beszélget, miközben vegán tofut főznek. A videó jelenleg nem érhető el a YouTube-on.

Nem szeretem a paradicsomot és nem szeretem a gyerekeket

– mondta Ida, amin Theo nagyot nevet. A Híradó szerint Ida azt is elmondja, hogy már nyolcéves korában tudta, hogy nem fog szülni. Számára a terhesség gondolata is borzasztó, és az abortusz támogatói szerint is parazita a meg nem született gyermek.

A fejtegetésből az is kiderült, hogy a meg nem született gyerekek szerintük „idegen lények, amelyek táplálkoznak egy női testből kikelés előtt”.

A botrányra az Aldi Nord Twitter oldalán így reagált: Anélkül, hogy állást foglalnának, szándékosan adnak teret a műsorban a különböző nézőpontoknak és véleményeknek társadalmi kérdésekben. Az Aldi mindenkinek szól, és ezt a videónak is tükröznie kell – írták.

In A Taste Of sprechen @theocarow & @wellshesassy über Familiengründung: Denn Influencerin Ida Marie wusste bereits sehr früh, dass sie keine Kinder bekommen möchte. Während des Talks kochen die beiden mit #ALDI Produkten eine vegane Tofu Bowl. https://t.co/HSpOT09HDP #ALDInews pic.twitter.com/z7VlBaTCsm — ALDI Nord (@ALDINord_Presse) April 22, 2022