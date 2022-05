Lavrov: A katonaságunk semmilyen dátumhoz nem igazítja akcióit

Az orosz külügyminiszter szerint nem igazítják a Kelet-Ukrajna feletti győzelmet semmilyen dátumhoz, így május 9-hez sem, ahogy arról korábban több elemző is beszélt. A Mediaset olasz tévétársaságnak adott interjújában Szergej Lavrov beszélt a Wagner-zsoldoscsoport jelenlétéről Ukrajnában és a szankciókról is.

Moszkva nem igazítja az ukrajnai „különleges hadművelet” befejezésének időpontját május 9-re – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Mediaset olasz tévétársaságnak adott interjújában.

A mi katonaságunk semmilyen dátumhoz nem igazítja mesterségesen akcióit, így a győzelem napjához sem

– emelte ki a miniszter egy ezzel kapcsolatos kérdésre válaszolva. Hozzátette: „Május 9-ét díszesen megünnepeljük, mint mindig.”

Szerinte a háború végrehajtásának üteme elsősorban attól függ, hogy „minimalizálni kell-e a polgári lakosságot és az orosz katonákat érintő kockázatokat”. Lavrov emlékeztetett, hogy a hadművelet feladatai közé tartozik a polgári lakosság védelme és biztonságának biztosítása. Továbbá az is, hogy Ukrajna területén ne legyen számukra és Oroszország számára „támadó fegyverekkel és a nácizmussal kapcsolatos fenyegetés”.

Korábban több politikai elemző és katonai vezető is úgy gondolta, hogy május 9-én, az oroszok nagy nemzeti ünnepén akarja kikiáltani Ukrajna feletti győzelmét Vlagyimir Putyin orosz elnök. Sok elemző úgy gondolta: ha Ukrajna felett nem is, de az ország keleti régiói felett akár sikerülhet is az orosz győzelem.

A Wagner-csoport nincs Ukrajnában

Szergej Lavrov elmondása szerint a Wagner-zsoldoscsoport nincs jelen Ukrajnában. Szerinte ez a kijevi vezetés egyik álhíre, hogy elterelje a figyelmet a nyugati zsoldosokról.

Úgy gondolom, hogy a Wagner ukrajnai jelenlétéről szóló beszéd éppen a figyelemelterelésnek köszönhető. Elterelés arról, amit nyugati kollégáink csinálnak

– hangsúlyozta az orosz külügyminiszter.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Wagner-csoportnak „nincs köze az orosz államhoz”. Elmondása szerint ezt többször is elmagyarázták a témát érintő nyugati országok diplomatáinak.

Oroszország „már megszokta”

Lavrov ugyanakkor kijelentette, hogy Olaszország élen jár az Oroszországgal szembeni szankciós javaslatok előterjesztésében. A miniszter kifejtette, valójában furcsa volt ezt látni, de „az Orosz Föderáció már megszokta, hogy Olaszország is lehet ilyen”.

Lavrov korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Kanada nagy szerepet játszott az ukrán erők kiképzésében. Kifejtette: „Hosszú éveken át az volt a cél, hogy neonácik csatlakozzanak Ukrajna reguláris fegyveres erőihez. És ily módon minden egységben az Azovi egység emberei játszanának főszerepet.”

(Borítókép: Szergej Lavrov 2019. szeptember 27-én. Fotó: EuropaNewswire/Gado/Getty Images)