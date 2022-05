Minden korlátozást feloldott Horvátország, irány a tengerpart!

A horvát belügyminisztérium közölte, hogy a határátlépésre a koronavírus-járvány előtti feltételek érvényesek. Hozzátették: egyebek között a schengeni határellenőrzési kódexnek és a külföldiekre vonatkozó törvény által előírt követelményeknek kell megfelelni.

Zágráb április elején enyhített a határátlépési szabályokon. Az európai uniós állampolgárok azóta korlátozások nélkül léphetnek be Horvátországba, ez vonatkozik az Ukrajnából érkező menekültekre is. Más, nem uniós állampolgároknak rendelkezniük kellett védettségi igazolással, de nem kellett megindokolniuk jövetelük célját. Most ezt a rendeletet is feloldották.

Az országban még a húsvéti ünnepek előtt megszüntettek minden más járványügyi intézkedést. Egyedül az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben kell még védőmaszkot viselni, és ezen intézmények dolgozóinak továbbra is védettségi igazolással kell rendelkezniük.

A valamivel kevesebb mint négymillió lakosú Horvátországban az elmúlt 24 órában 47 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a vírus okozta Covid–19-ben nyolcan hunytak el. Kórházban 441 beteget ápolnak, közülük 17-en szorulnak lélegeztetőgépre. Az országban eddig 2 313 259-en kaptak védőoltást, közülük 2 241 920-an már a második adagot is beadatták maguknak – írja az MTI.

Korábban az Index hat elemzőt kérdezett meg arról, hogy az euró, az amerikai dollár és a horvát kuna esetében milyen árfolyamot várnak nyár előtt, és milyen változást prognosztizálnak a háború utánra. Válaszuk szerint horvát kunát tavasszal, míg eurót és amerikai dollárt valószínűleg az év végén lehet érdemes vásárolni. Idén nyáron azonban biztos, hogy drágább lesz a horvát nyaralás, mint a korábbi években.

(Borítókép: A Przina strand Korcula szigetén Horvátországban. Fotó: Matthew Williams-Ellis / Universal Images Group via Getty Images)