Először érte légitámadás Kárpátalját

Infrastrukturális létesítményt ért légitámadás Kárpátalja egyik hegyvidéki járásában május 3-án este – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA).

A hatóságok a helyszínen jelenleg azon dolgoznak, hogy tisztázzák, vannak-e sérültjei vagy áldozatai a légitámadásnak

– jelentette Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója. Bejegyzésében hozzátette: a helyszínen senki ne készítsen videót és fotót, mert ezzel is segíthetik az ellenséget.

Vitalij Glagola újságíró értesülései szerint a volóci területen csapódott be egy rakéta – írja a Kárpátalja.ma. A kárpátaljai Volóc a legközelebbi ukrán–magyar, a Csap–Záhony határátkelőtől 115 kilométernyire található.

A kárpátaljai portál este tíz óra körül arról írt, hogy egy elektromos alállomást és egy vasútállomást ért találat, a helyszínen tűz van.

Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója elmondása szerint „az orosz megszállók megpróbálják megállítani a nehézfegyverek – tüzérség, tankok, páncélozott járművek és lövedékek – átszállítását Ukrajna nyugati régióiból”.

Az ungvári tanács néhány perccel este tíz óra előtt arról írt Facebook-oldalán, hogy a robbanás 500 méteres körzetében betörtek az ablakok, a rakétadarabok pedig megrongálták a közelben lévő autókat. Áldozatokról egyelőre nem tettek közzé információt.

Kárpátalja kormányzója április 20-án úgy nyilatkozott: bár nincsenek katonai célpontok Kárpátalján, nem zárja ki, hogy az oroszok akár ezt a területet is lövetni kezdik rakétákkal előbb-utóbb.

„Néhány hete az ukránok körében már nincs félelem, csak harag, düh és gyűlölet. Készek vagyunk akár Moszkváig is elmenni, csak hogy megöljük Putyint, aki nem érti meg, hogy a XXI. században már teljesen elfogadhatatlan a polgári célpontok szándékos támadása” – mondta az áprilisi interjúban, majd azt is hozzátette: Vlagyimir Putyin beteg ember, ezért nem tudja megjósolni, hogy fogja-e lövetni Kárpátalját is.

Különleges hadművelettől a háborúig

Oroszország Ukrajna elleni háborúja már 69 napja tart, február 24-én ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte az általa „különleges katonai hadműveletként” emlegetett háborút Ukrajnában. Az orosz csapatok elsőként Ukrajna repülőtereit és fegyverraktárait, valamint katonai központjait támadták meg. Kijev régiójában több település is orosz ellenőrzés alá került, egészen április elejéig, amikor az orosz csapatok kivonultak az északi területekről.

Ennek célja az volt, hogy Moszkva átrendezze a csatateret Ukrajnában, és felkészüljön a háború úgynevezett második szakaszára, amikor már az eredetileg meghatározott célok teljesítését helyezték kilátásba.

Míg az orosz kormány mindvégig tagadta, hogy háború zajlana Ukrajnában, egyre több nyugati tisztviselő vélte úgy, hogy ez hamarosan véget érhet. Ben Wallace brit védelmi miniszter úgy vélekedett, Putyin tovább akar lépni az ő különleges hadműveletétől, és már elő is készítette a terepet ahhoz, hogy azt mondhassa: „Nézzétek, ez most egy háború a nácik ellen, és több emberre van szükségem”.

Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője mindeközben azt mondta: ha Oroszország valóban hadat üzen a győzelem napján, az azért lenne „ironikus”, mert ezzel pont azt bizonyítanák a világ előtt, hogy milyen kudarcokat szenvedtek el eddig az invázió kezdete óta.

Mindez azért került terítékre, mert eddig több olyan feltételezés felvetődött, miszerint az oroszok május 9-én az orosz győzelem napja ünnepén véget vetnek a háborúnak, és bejelentik eddigi sikereiket. Ezzel ellentétben a CNN nyugati tisztviselőkre hivatkozva ma arról adott hírt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én hivatalosan is hadat üzenhet Ukrajnának, erre hivatkozva pedig elrendelheti a tartalékosok mozgósítását Oroszországban. Arról, hogy a győzelem napján milyen forgatókönyvek valósulhatnak meg, ebben a cikkünkben írtunk.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, keddi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

(Képünk illusztráció)