Ezt a szuperszonikus rakétát lőtték ki az oroszok Odesszára

Az orosz hadsereg tett közzé felvételeket arról, amint Onyx szuperszonikus rakétákat lőnek ki Odesszára. Érdekesség, hogy ez a rakéta eredetileg tengeri célpontok elleni csapások végrehajtására lett kifejlesztve, az ukrajnai háborúban azonban leginkább szárazföldön vetették be.

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője kedd délelőtt közölte, hogy egy katonai repülőtér ellen hajtottak végre csapást Onyx rakétával Odesszában, majd két felvételt is közzétettek ezeknek a rakétáknak az indításáról.

A fegyver érdekessége, hogy kifejezetten tengeri célpontok elleni csapások végrehajtására szolgál (bár – ahogy azt a mostani példa is mutatja – bizonyos szárazföldi célpontok ellen is hatásos lehet). Ebből is adódik, hogy a rakétát tengerpartra telepített Bastion hordozható rakétarendszerekből (ezek láthatók a felvételen), hadihajókról, tengeralattjárókról vagy repülőgépekről lőhetik ki.

A P–800 Onyx fejlesztése még 1983-ban kezdődött meg, de csak a kétezres évek elején rendszeresítették az orosz hadseregben. Az oroszok a rakétát exportra is gyártották (több állam mellett még a Hezbollah is hozzájutott), első éles, igazi tesztjére Szíriában került sor, ahol az Iszlám Állam fegyveresei ellen vetették be.

A kilövés után a rakétát szatellitek segítségével juttatják el a célpontjához, majd a célpont közvetlen közelében már egy radar is segíti abban, hogy célba találjon. A célpont megközelítése tekintetében egyébként két üzemmódja is van: egyrészt közvetlenül a víz/szárazföld felett repül (ilyenkor sokkal nehezebb észlelni, viszont kisebb, mindössze 120 kilométer a hatótávolsága), másrészt pedig a kilövés után magasabbra emelkedik, és onnan fokozatosan ereszkedik le a célponthoz (ebben az esetben körülbelül 300 kilométer lehet a lőtávolság).

Кадры запуска высокоточных ракет «Оникс» по военному аэродрому Одессы (аэропорт Школьный).



В результате огневого поражения уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса. pic.twitter.com/76YggzSK4u — Master (@Mastersepar) May 3, 2022

Ezeknek a szuperszonikus, precíziós rakétáknak még a pontos útvonalát is meg tudják határozni kilövés előtt, így jó esély van arra, hogy megkerüljék azokat a pontokat, ahol az ellenség légvédelme a legerősebb.

Az ukrajnai háborúban először április első napjaiban használták bizonyíthatóan a fegyvert, akkor az orosz védelmi minisztérium egy hosszabb felvételén volt látható ezeknek a rakétáknak az indítása. Most pedig egy külföldi fegyvereket és drónokat tartalmazó hangárépület megsemmisítésére használták az említett repülőtéren – legalábbis a saját bevallásuk szerint.

Az ukrán Pravda ugyanis azt írja, hogy ugyanilyen rakétával semmisíthették meg hétfőn az egyik stratégiai fontosságú hidat is Odessza közelében, valamint ez a rakéta csapódhatott be a városban található egyik kollégiumba is, amibe egy 14 éves kamasz is belehalt. Az ukrán lap szerint a rakétát feltételezhetően még a Krím félszigetről lőhették ki az oroszok.

A Pentagon szerint a háború kezdete óta már körülbelül kétezer rakétát lőttek ki az oroszok. Többségüket a Donbászban vetették be, de az utóbbi időben Odesszát is egyre gyakrabban érték csapások, emiatt az is felmerült már, hogy esetleg újabb hadműveletet készítenek elő.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit kedden is percről perce közvetítjük, cikkünket itt találja.