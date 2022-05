Vlagyimir Putyin hadat üzenhet, újabb szakaszába léphet a háború

Május 9-ével kapcsolatban eddig elsősorban olyan feltételezések vetődtek fel, hogy az oroszok akkor vethetnek véget a háborúnak és jelenthetik be az eddigi sikereiket. Ferenc pápa szerint ezt mondta neki még Orbán Viktor is, amikor meglátogatta őt a Vatikánban.

Most azonban az is felvetődött, hogy Vlagyimir Putyin a katonai parádé alkalmából nemcsak a győzelmeket jelentheti be, hanem elrendelheti azt is, hogy fokozza az erőfeszítéseket azért, hogy legyőzzék az ukránokat,

és ennek a része lenne az is, hogy hivatalosan is hadat üzen az országnak.

„Különleges hadműveletből” háború

Az orosz kormány ugyanis eddig tagadta, hogy háború zajlana Ukrajnában, és „különleges hadműveletként” hivatkozott az ukrajnai harcokra. Egyre több nyugati tisztviselő véli azonban úgy, hogy ez hamarosan véget érhet.

Azt hiszem, hogy tovább akar lépni az ő »különleges hadműveletétől«. Már elő is készítette a terepet ahhoz, hogy azt mondhassa: »Nézzétek, ez most egy háború a nácik ellen, és több emberre van szükségem«

– fogalmazott Ben Wallace brit védelmi miniszter, aki szerint ha Putyin hadat üzen, akkor elrendelheti a tartalékosok mozgósítását és a sorozást.

Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője mindeközben azt mondta: ha Oroszország valóban hadat üzen a győzelem napján, az azért lenne „ironikus”, mert ezzel pont azt bizonyítanák a világ előtt, hogy milyen kudarcokat szenvedtek el eddig az invázió kezdete óta.

Biztos vagyok benne, hogy többet hallunk még Moszkvából a május 9. előtti napokban. És abban is, hogy önök többet hallanak az Egyesült Államokról és a partnereinkről – beleértve a NATO-t is – ezekben a napokban

– mondta a szóvivő.

Több opció is van még a győzelem napjára

A CNN szerint az oroszok a fentiek mellett több dologgal is próbálkozhatnak még május 9. alkalmából:

Bejelenthetik azt, hogy népszavazást írnak ki Luhanszk és Donyeck annektálása végett (keddi percről percre közvetítésünkben írtunk arról, hogy a szavazásra május közepén kerülhet sor).

Ha sikerül elfoglalniuk addig az Azovsztal gyárat Mariupolban, akkor bejelenthetik, hogy most már tényleg teljesen övék a város.

Vagy megpróbálhatnak partra szállni Odesszánál, megnyitva ezzel egy új frontot (erre az eshetőségre az ukránok már a háború eleje óta készülnek, és a napokban egyre gyakrabban érik rakétacsapások a várost és a környékét).

A napokban egyébként már a donyecki szakadárok vezetője is írt arról – elsősorban a múlt héten, Moldovában történt incidensekre hivatkozva –, hogy a Donbasz elfoglalása esetén megkezdődhet a különleges hadművelet újabb szakasza.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit kedden is percről percről közvetítjük, cikkünket itt találja.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. április 26-án. Fotó: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Kremlin / REUTERS)