Lukasenka szerint nem lenne jó, ha „nagy testvére” atommal támadna

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök az orosz–ukrán háborúról beszélt; igen, háborúról, ugyanis a kormányfő – Moszkvával ellenétben – így nevezte az orosz inváziót. A politikus elmondta, hogy szerinte a konfliktus elhúzódott, továbbá arról is említést tett, hogy az atomfegyverek bevetése Ukrajnában elfogadhatatlan lenne.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök azt állította, hogy Moszkvának azért kellett cselekednie, mert Kijev provokálta Oroszországot. Ezt azután mondta, hogy nagy testvérének nevezte Vlagyimir Putyint.

Lukasenka a konfliktust azonban háborúnak nevezte, ellentétben a Kreml által használt kifejezéssel, miszerint az invázió egy különleges katonai művelet. A belarusz kormányfő az Associated Press amerikai hírügynökségének beszélt az orosz–ukrán háborúról.

Az atomfegyverek bevetése elfogadhatatlan

A politikus elmondta, hogy „nem merült el eléggé ebben a konfliktusban ahhoz, hogy meg tudja mondani, hogy terv szerint halad-e”. Azonban kihangsúlyozta, hogy a hadművelet elhúzódik. Szerinte az országa továbbra is a béke mellett áll ki, elmondása szerint „nem fogadnak el semmilyen háborút”.

Ezt követően kifejtette, hogy mindent megtett és most is mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen háború. Azt is mondta, hogy az atomfegyverek bevetése Ukrajnában elfogadhatatlan lenne, „mert az ország közvetlenül Belarusz mellett van – nem az óceán túloldalán, mint az Egyesült Államok”.

A hadgyakorlatok nem ezt igazolják

Ennek ellenére a belarusz fegyveres erők szerda reggel hirtelen nagyszabású hadgyakorlatokat kezdtek, hogy teszteljék a harckészültséget a szomszédos Ukrajnában történt orosz invázió hátterében. A tájékoztatás szerint a hadgyakorlaton elsősorban fiktív, de valószerű támadásra adandó gyors reagálásra készítik fel az egységeket. Hozzátették, hogy a művelet nem jelent fenyegetést a szomszédos országokra.

A katonai hadgyakorlatokra reagálva Andrij Demcsenko, az ukrán Állami Határszolgálat szóvivője elmondta: „Nem zárjuk ki, hogy az Orosz Föderáció valamikor felhasználhatja Belarusz területét és a Belarusz Köztársaság fegyveres erőit Ukrajna ellen. Ezért készen állunk.”

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, csütörtöki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Aljakszandr Lukasenka 2021. szeptember 9-én. Fotó: Shamil Zhumatov / POOL / AFP)