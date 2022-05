Felrobbant két akna, többen megsérültek Kijevnél

Az Európai Bizottság új szankciós csomagjában az orosz ortodox egyház vezetőjének, Kirill pátriárkának az érdekeltségeit is befagyaszthatják – írja a Guardian.

A bizottság egyik tisztviselője azt nyilatkozta, hogy a szankciókról még mindig tárgyalnak a tagállamok képviselői. Megerősítette, hogy valóban szerepel a listán a pátriárka neve, de hozzátette azt is, hogy onnan még el is távolíthatnak vagy hozzá is adhatnak új neveket.

A 75 éves pátriárka Vlagyimir Putyin barátjának és támogatójának is számít. Két héttel a háború kitörése után arról beszélt, hogy szerinte elsősorban az ukránok melegek is felelősek a történtekért, nemrég pedig Ferenc pápának magyarázta, hogy miért volt jogos az, hogy az oroszok megindították az inváziót. A Politico szerint most arra is hivatkozva helyezhetik fel őt a listára, hogy az ő retorikája is szerepet játszott a konfliktus eszkalálásában.