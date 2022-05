Kiderült, mikor változhat meg az ukrajnai háború kimenetele

Nem várható június közepe előtt ellentámadás az orosz hadsereggel szemben, állítja Olakszij Aresztovics, Volodimir Zelenszkij tanácsadója. Mutatjuk, hogy áll most az orosz–ukrán háború.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója, Olekszij Aresztovics szerint június közepe előtt nem várható ukrán ellentámadás, amikor Ukrajna remélhetőleg több fegyvert kap szövetségeseitől – írja a Reuters.

Aresztovics nem számít arra, hogy Oroszország ukrajnai offenzívája „jelentős eredményeket" fog felmutatni május 9-ig, amikor a második világháborúban a náci Németország felett aratott Győzelem napját ünnepli.

Az elnöki tanácsadó elmondta továbbá, hogy folytatódnak a harcok Mariupol kikötővárosban lévő Azovsztal acélgyárnál, ahol civilek és a város utolsó védői húzódtak meg, de részleteket nem közölt.

Kijev szerint június elején szerezhetnek fölényt

Ukrajna arra számít, hogy jelentős előnybe kerül Oroszországgal szemben május végére vagy június elejére a szövetségesek fegyverszállítása miatt.

Olekszij Aresztovics, az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója szerint ez egy olyan időszak lesz, amikor az orosz csapatok elfáradnak, és nem tudnak előretörni. Az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója szerint ekkor lehet jelentős előnye az ukrán csapatoknak.

Az északi területekről már kivonultak az orosz csapatok

Az orosz csapatok a február 24-én kezdődő háborúban elsőként Ukrajna repülőtereit és fegyverraktárait, valamint katonai központjait támadták meg. A fegyveresek a támadásban nemcsak Ukrajna keleti, hanem déli és északi részeit is támadták. Kijev régiójában több település is orosz ellenőrzés alá került, egészen április elejéig, amikor az orosz csapatok kivonultak az északi területekről.

A csapatok kivonásának apropója nem volt más, mint hogy Moszkva átrendezze a csatateret Ukrajnában, és felkészüljön a háború úgynevezett második szakaszára, amikor már az eredetileg meghatározott célok teljesítését helyezték kilátásba.

Keleten heves harcok dúlnak

Az orosz–ukrán háború fejleményei alapján folyamatosan frissülő térkép szerint orosz ellenőrzés alatt van Ukrajna jelentős része. A Liveumap szerint már a szárazföldi folyosó megteremtése is folyamatban van. A folyosó célja az orosz vezetés szerint az, hogy összekösse a kelet-ukrajnai szakadár területeket, a Krímet és a moldovai szakadár területeket, ahol már most is orosz csapatok állomásoznak. A keleti fronton a legnagyobb támadásokat a Donyeck megyében található Mariupolban hajtják végre.

Fotó: liveuamap.com

A jelenlegi állás szerint az ukránoknak délen csak egy nagy kikötővárost sikerült megtartaniuk: Odesszát. Azonban ezt a területet is folyamatos támadások érik.

(Borítókép: Az ukrán hadsereg katonái gyakorlaton Zaporizzsja városában 2022. április 30-án. Fotó: Ueslei Marcelino / Reuters)