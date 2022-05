És mit gondolnak az orvosok Putyin betegségéről?

Marco Rubio amerikai szenátor, egyetemi professzorok és a brit bulvárlapok szinte versenyeznek abban, hogy felállítsák Vlagyimir Putyin diagnózisát.

A szakvélemény azonban hiányzik a cikkek és viták áradatából, amelyekben azt találgatják, hogy az ukrajnai orosz inváziót elindító orosz elnöknek Parkinson-kórja vagy pajzsmirigyrákja van: a szakorvosok nem mondták el véleményüket.

Putyin egy 12 perces videófelvételen látható, amint szorosan megragad egy asztalt egy, a Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel folytatott megbeszélésen. Az orosz kormány által a múlt hét végén közzétett felvételen egész idő alatt remegett a lába, és görnyedten ült. Az arca feltűnően fel volt puffadva.

Az első benyomások alapján többen, köztük Louise Mensch, a brit Konzervatív Párt korábbi parlamenti képviselője arra a következtetésre jutott, hogy az orosz elnök Parkinson-kóros.

PS: I reported, Vladimir Putin has Parkinson's disease and here you can see him gripping the table so that his shaking hand is not visible but he cannot stop his foot from tapping. https://t.co/BCRQzB9haP https://t.co/Yq2GbLxyfo

*

*

*

*