Kína elnöke mindenkit óva int attól, hogy megkérdőjelezze politikáját

A Hszi Csin-ping által elnökölt csütörtöki ülésen a kormányzó Kommunista Párt legfelsőbb Politikai Hivatal Állandó Bizottsága megfogadta,

rendíthetetlenül ragaszkodik a dinamikus zéró tolerancia általános politikájához, és határozottan harcol minden olyan szó és cselekedet ellen, amely eltorzítja, kétségbe vonja vagy tagadja országunk járványmegelőzési politikáját.

Ez az első alkalom, hogy a kínai elnök nyilvánosan beszélt Kína Covid elleni harcáról azóta, hogy a sanghaji szigorú lezárás miatt közfelháborodás tört ki.

Megelőzési és ellenőrzési stratégiánkat a párt természete és küldetése határozza meg, politikánk kiállja a történelem próbáját, intézkedéseink tudományosak és hatékonyak

– mondta a héttagú bizottság a kormányzati hírügynökség szerint.

Megnyertük a csatát Vuhan megvédéséért, és minden bizonnyal képesek leszünk megnyerni a csatát Sanghaj megvédéséért is.

Rövid pórázon tartják a kádereket

Az Állandó Bizottság azt is megkövetelte, hogy a káderek „teljeskörűen és átfogóan megértsék” a párt központi vezetése által meghatározott politikákat.

Határozottan le kell küzdenünk a nem megfelelő tudatosság, a felkészületlenség és az elégtelen munka problémáit, és határozottan le kell győznünk a megvetést, a közömbösséget és a önérzetességet a gondolkodásunkban.

A kínai politikát régóta figyelő elemzők szerint a szigorú figyelmeztetés annak a jele, hogy a párton belülről belső ellenállás jelentkezett az elnök járványkezelési politikájával szemben.

Ezt a megfogalmazást úgy kell értelmezni, mint a meg nem nevezett helyi vezetők közvetlen kritikáját, akik megkérdőjelezték a központban folytatott politikát, vagy nem voltak elég sikeresek annak alkalmazásában

– írta David Bandurski, a China Media Project társigazgatója.

Nehéz nem hallani ebben a személyes igazságérzetről szóló mondatban a sanghaji vezetők elítélését

– tette hozzá Bandurski.

Kongatják a vészharangot

Az elmúlt öt hétben sok sanghaji lakos a közösségi médiában segítségért kiáltott, és a súlyos élelmiszerhiány és az orvosi ellátáshoz való hozzáférés hiánya miatt dühének adott hangot.

Néhányan az ablakukból tiltakoztak, edényeket és serpenyőket ütögetve kiabáltak, mások még a rendőrökkel és az egészségügyi dolgozókkal is összecsaptak az utcán. A súlyos gazdasági következmények a közgazdászok és az üzleti vezetők körében is aggodalmat keltettek, különösen, mivel Sanghaj az ország vezető pénzügyi centruma, valamint jelentős gyártási és szállítási központja.

Áprilisban Kína szolgáltatási ágazata, amely az ország GDP-jének több mint felét és a foglalkoztatás több mint 40 százalékát adja, a második legnagyobb ütemben zsugorodott, miközben a feldolgozóipar is zsugorodott. Ahogy az omikron Kína más részein is terjed, egyre több helyi önkormányzat rendel el gyors zárlatokat csupán néhány eset miatt. Pekingben, ahol április 20-a óta több mint 500 esetet jelentettek, sokan tartanak egy sanghaji típusú lezárástól, mivel a hatóságok egyre több korlátozást vezetnek be – írja a CNN.

(Borítókép: Hszi Csin-ping 2018. november 30-án. Fotó: Amilcar Orfali/Getty Images)