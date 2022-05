Bejelentették, hogy mikortól lehet visszatérni Kijevbe

Vitalij Klicsko kijevi polgármester most először tett bejelentést arról, hogy mikortól biztonságos visszatérni a fővárosba. Elmondása szerint közel 1,3 millió ember hagyta el Kijevet a háború kezdete óta.

A február 24-én kezdődő orosz invázió első két hetében olyan volt Kijevben az élet, mintha mi sem történt volna; csend és nyugalom volt, csupán egy-egy dördülést hallottak a kijevi lakosok – ez emlékeztette őket, hogy az országban dúl a háború. Azonban március közepén elérték a harcok az ukrán fővárost is: két nagy robbanásról számoltak be Borscsahivka kerületben. Ezután a kijevi támadások megszaporodtak, és több halálos robbantásról számoltak be a hatóságok.

Ennek ellenére a helyzet sosem vált olyan súlyossá, mint az ország legkritikusabb pontjain: Harkivban, Herszonban vagy Mariupolban. Legalábbis ezt hittük egészen április elejéig, amikor az ukrán hatóságok lemészároltak tucatjait fedezték fel a Kijev körüli visszafoglalt területekről, miután március végén az orosz csapatok elkezdtek kivonulni a térségből. Bár a város még mindig nem biztonságos teljes mértékben, Vitalij Klicsko fővárosi polgármester szerint fokozatosan mindenki visszatérhet a városba.

Hamarosan újra megnyílik Kijev

Vitalij Klicsko kijevi polgármester először számolt be arról a dátumról, amikor a lakók „fokozatosan” visszatérhetnek a városba – számolt be az Unian ukrán hírportál. Bár a polgármester elismerte, hogy továbbra sem garantálja a város lakóinak biztonságát, azonban szerinte május 8., vasárnap vagy május 9., hétfő után visszamehetnek a főváros lakói, akik az Oroszországgal vívott háború miatt távoztak.

Azt javaslom a kijevieknek, hogy a veszélyre tekintettel ne siessenek visszatérni Kijevbe. Az agresszor célpontja a főváros volt, és az is marad. De május 8-9. után el lehet majd kezdeni visszatérni a fővárosba

– mondta egy rádiócsatornán Klicsko, aki emlékeztetett arra, hogy továbbra is fennáll a kijárási tilalom, amely este 10-től reggel 5-ig megtiltja a lakóknak az utcán tartózkodást. Becslései szerint közel 1,3 millió ember hagyta el a várost a háború kezdete óta – ma körülbelül 2,2 millió ember él Kijevben, míg február 24-ig körülbelül 3,5 millióan lakták a várost. A Kijevért folytatott harcok idején a városnak csupán egymillió lakosa volt – mondta Klicsko.

A város illetékesei szerint egyébként több mint 200 otthon, valamint jelentős számú iskola és óvoda sérült meg a kijevi teljes körű orosz invázió kezdete óta. Az Unian korábban beszámolt róla, hogy a tervek szerint szeptember 1-ig helyreállítják a megrongálódott iskolákat és óvodákat. Klicsko szerint ha a biztonsági helyzet megengedi, újra működniük kell a fővárosi iskoláknak és óvodáknak.

(Borítókép: Rendőrök és katonák vizsgálják a romokat, miután két nagy erejű robbanás rázta meg az ukrán fővárost, Kijevet 2022. április 28-án. Fotó: Emilio Morenatti / MTI / AP)