Több gyermek meghalt a rejtélyes májgyulladásban, már Romániában jár a betegség

Egyre jobban terjed a májgyulladás (hepatitisz) egyik eddig ismeretlen változata, amely leginkább a kisgyerekekre jelenthet veszélyt és már több halálos áldozatot is szedett világszerte. A betegség már az egyik szomszédos országban is jelen van, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke szerint azonban pánikra még nincs ok.