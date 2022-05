Putyin a Vörös téren: A szülőföld védelme mindig szent lesz

Vlagyimir Putyin orosz elnök tíz óra előtt érkezett a Vörös térre, ahol a győzelem napja alkalmából megemlékeznek a második világháborúban elesett 27 millió szovjetről. A megemlékezést katonai parádé kíséri minden évben, ami idén sem marad el annak ellenére, hogy Oroszország február 24-én háborút indított Ukrajna ellen. Az eseményen 11 ezer katona vesz részt.

Azonban nem minden úgy alakul, ahogy azt eltervezték. Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára közölte, hogy nem tartják meg a légi bemutatót a rossz időjárási körülmények miatt. Eredetileg 77 repülőgép és helikopter szállt volna fel a jeles nap alkalmából. Az ünnepélyes katonai felvonulást Oleg Szaljukov vezeti.

Putyin gratulált a nagy győzelem napjához

Vlagyimir Putyin orosz elnök gratulált minden orosznak május 9-én, a győzelem napján.

Oroszország polgárai, kedves veteránok, katona- és tengerésztársak, őrmesterek és elöljárók, hadnagyok és zászlósok, tisztek, tábornokok és admirálisok! Gratulálok a nagy győzelem napjához!

– mondta a Vörös téri pódiumról a győzelmi parádé kezdetekor Vlagyimir Putyin. Az államfő megjegyezte, hogy a szülőföld védelme mindig szent lesz. Hozzátette: az Orosz Föderáció hadserege most is egy különleges hadművelet részeként a Donbaszban élő emberekért és Oroszország biztonságáért harcol. Elmondta, hogy a felvonuláson olyan katonák is részt vesznek, akik közvetlenül a harci övezetből érkeztek, ahol ma Oroszország különböző nemzetiségű katonái „testvérként fedezik egymást” a harcban, azt védve, amiért apáik és dédapáik harcoltak.

A győzelem napja közel áll hozzánk, és kedves mindannyiunk számára

– emelte ki. Putyin ugyanakkor elmondta, hogy a NATO megkezdte az Oroszországgal szomszédos Ukrajna katonai fejlesztését. Szerinte minden arra utalt, hogy „a neonácikkal való összecsapás elkerülhetetlen lesz”. A NATO-országok hallani sem akartak Moszkva álláspontjáról, a szövetségnek „más tervei voltak” – vélekedett az orosz elnök.

15 Galéria: A győzelem napját ünneplik Moszkvában Fotó: Evgenia Novozhenina / Reuters

Vlagyimir Putyin: Nem adjuk fel a hagyományos értékeket

Vlagyimir Putyin úgy gondolja, hogy Oroszország őszinte párbeszédre szólította fel a Nyugatot, de mindezt hiába tette. Hangsúlyozta, hogy Oroszország a Nyugattal ellentétben soha nem fogja feladni a szülőföldje szeretetét, a hitet és a hagyományos értékeket.

Tavaly decemberben biztonsági garanciális megállapodás megkötését javasoltuk, Oroszország őszinte párbeszédre, észszerű kompromisszumos megoldások megtalálására, egymás érdekeinek figyelembevételére szólította fel a Nyugatot. Hiába! A NATO-országok nem akartak hallani minket

– mondta az orosz vezető.

Az ilyen erkölcsi lealacsonyítás lett az alapja a második világháború cinikus történelemhamisításainak, ruszofóbiára uszító árulók dicséretének, áldozataik emlékének gúnyolódásának

– tette hozzá az államfő.

Megtiltották az amerikai veteránoknak, hogy részt vegyenek az ünnepségen

Vlagyimir Putyin azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag megtiltotta veteránjainak, hogy részt vegyenek a moszkvai győzelmi parádén.

Tudjuk, hogy az amerikai veteránokat, akik el akartak jönni a moszkvai felvonulásra, ténylegesen eltiltották, hogy ezt megtegyék. De szeretném, ha tudnák, hogy büszkék vagyunk a tetteikre

– mondta Putyin.

Mint mondta, az ukrajnai „különleges katonai hadművelet” egy megelőző csapás az agresszióra.

Ez volt az egyetlen helyes döntés

– hangsúlyozta az orosz elnök, aki mielőbbi felépülést kívánt a „donbaszi különleges műveletben” részt vevő katonáknak.

Nagy erővel vonult fel a hadsereg

Vlagyimir Putyin rövid felszólalása után felcsendült az orosz himnusz, és elindult a katonai felvonulás Oleg Szaljukov vezetésével.

15 Galéria: A győzelem napját ünneplik Moszkvában Fotó: Evgenia Novozhenina / Reuters

A katonaság gyalogos felvonulása után a tankok vonultak fel a Vörös téren. A hagyomány szerint a T–34-es harckocsik vonultak fel először. Azokat követte a Typhoon–VDV és Typhoon–K katonai járművek oszlopa.

Aztán vonultak fel a BMP–2 és BMP–3 gyalogsági harcjárművek. Ezeket követte a T–72 tankok oszlopa, a BTR–82A és a Tornado-G modernizált rakétarendszer. Az Iszkanderek és az Mszta–SZ önjáró tüzérségi harcjárművek utána vonultak fel. A Tor–M2, a Buk–M3 és az SZ–400 Triumf légvédelmi rakétarendszerek követték őket.

A sorban követte őket a BMD–4 orosz úszóképes lánctalpas deszantharcjármű, a BTR–MDM harcjármű és az Ural–63704 nehézgépjármű. Végezetül a RS–24 Yars interkontinentális ballisztikus rakétarendszer.

A felvonulás végén Vlagyimir Putyin virágot helyezett el az ismeretlen katona sírjánál a moszkvai Sándor-kertben.

Találgat a Nyugat, hogy mit jelenthet be Vlagyimir Putyin?

A Nyugat vezetői arra számítanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a jeles nap alkalmából nagy bejelentésre készül. A lehetőségek között szerepel, hogy az orosz elnök hivatalosan is hadat üzen Ukrajnának, és elrendeli Oroszországban az általános mozgósítást.

Bendarzsevszkij Anton, a Danube Institute kutatási igazgatója szerint egyelőre hiányzik orosz és ukrán oldalról a politikai szándék a háború befejezésére. Moszkvának eddig nem volt sikerélménye a háborúban, sőt az elmúlt két hónap meglehetősen kudarcos volt. Éppen ezért kénytelenek folytatni, abban bízva, hogy az ukránok belefáradnak.

Az ukránok részéről nem tapasztaltak vereséget, tehát nem mennek bele semmiféle köztes békébe, hiszen eddig sikeresen tartóztatták fel az inváziós erőket.

Az orosz–ukrán konfliktus hétfői percről percre közvetítését ide kattintva követheti nyomon.

(Borítókép: Orosz katonák a győzelem napja alkalmából tartott katonai felvonuláson 2022. május 9-én Moszkva központjában, Oroszországban. Fotó: REUTERS/Maxim Shemetov)