Magyar érintettje is van a bécsi vonatbalesetnek

A rendelkezésre álló információk szerint a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) egyik vonata siklott ki hétfőn a kora esti órákban. A szerencsétlenségben egy ember meghalt, tizenegyen könnyű sérüléseket szenvedtek. Az osztrák lapok szerint három ember súlyosabb sérüléseket szerzett.

A Híradó.hu információi szerint egy 52 éves magyar mozdonyvezető is a vonaton volt, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Hétfőn a helyi lapok azt közölték, hogy a magyar mozdonyvezetőt mentőhelikopterrel szállították a meiedlingi baleseti kórházba.

A műszaki mentés még most is tart, ugyanis a mozdony és az azt követő kocsi teljesen kisiklott, illetve roncsolódott a vasúti pálya és a felsővezeték is. Philipp Gutlederer, a helyi mentőszolgálat szóvivője szerint a balesetben egy kocsi felborult. A mentőegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, négy mentőhelikopter is érkezett.

A sértetlen utasokat a Vöröskereszt szállította el a münchendorfi falusi katasztrófavédelmi központba.

