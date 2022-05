Vicky White volt alabamai büntetés-végrehajtási tiszt belehalt sérüléseibe, miután őt és a szökött rabot, Casey White-ot letartóztatták Indianában – erősítette meg Dave Wedding, Vanderburgh megye seriffje a CNN-nek.

A nőt önkezűleg okozott lőtt sebekkel szállították kórházba, miután az indianai Evansville-ben, egy autós üldözést követően őrizetbe vették – közölték már korábban az akcióban részt vevő amerikai rendőrbírók. Sérülései nagyon súlyosak voltak.

A párt üldöző rendőrök azt állítják: egyetlen lövést sem adtak le Vicky és Casey White-ra. Vezetéknevük azonossága puszta véletlen.

A börtönőrnő, Vicky, és az elítélt, Casey nem rokonok, sőt még csak nem is házastársak, bár a férfi a feleségeként említette a nőt.

Az viszont biztos, hogy a büntetés-végrehajtás tisztje segítette a fegyencet szökésében. Április 29-én együtt menekültek el, azóta üldözték őket a hatóságok.

A börtöntől 450 kilométerre északra fedezték fel őket. A rendőrbírók arra figyeltek fel, hogy Vicky White parókával álcázva távozik egy szállodából, majd Casey White-tal együtt beszáll egy autóba, és elhajt.

Ekkor kezdődött az autós üldözés, amely akkor ért véget, amikor az amerikai rendőrbírók egyik különleges egységének tagja belehajtott a Cadillacbe, amelyben a pár ült. Az autó összetört és felborult. A kocsit a szökött fegyenc vezette, akit a rendőröknek sikerült kiszabadítaniuk az összeroncsolódott autóból, de Vicky White – a fején lőtt sebekkel – bent rekedt.

Segítsenek a feleségemnek

A szökevény rab, Casey White arra kérte a rendőröket, hogy segítsenek a feleségének, bár a hatóságok tudomása szerint Casey White és Vicky White nem házasok.

A tizenegy napig tartó hajtóvadászat országos figyelmet kapott az Egyesült Államokban. Az ország minden részéből több száz tipp érkezett, köztük egy olyan – május 9-én este –, amely végül a szökevények megtalálásához és letartóztatásához vezetett.

A páros akkor már feltehetően egy hete Evansville-ben tanyázott.

Nehéz elhinni, hogy ennyi napot töltöttek itt, mindenesetre szerencsések vagyunk, hogy rájuk bukkantunk

– mondta Rick Singleton, annak az alabamai Lauderdale megyének a seriffje, ahonnan a két White-nak nyoma veszett.

A 38 éves férfit, Casey White-ot visszaszállítják az alabamai börtönbe, ahol gyilkosságért ült a rácsok mögött.

A nála 18 évvel idősebb, 56 éves hölgyet, Vicky White-ot kezdetben a szökés engedélyezésével és elősegítésével, később pedig okirat-hamisítással vádolták meg.

„Casey White egyedül lesz egy cellában – lengette be a seriff. – A cellában is bilincsbe verjük. Ha be akar perelni a személyi jogainak megsértéséért, ám legyen. Nem fog még egyszer kijutni ebből a börtönből. Erről biztosíthatok mindenkit.”

A rendőrök szerint az alabamai szökés alaposan megtervezett és megszervezett volt. Minden a rendelkezésükre állt: készpénz, jármű. Az üldözés kezdetekor a rendőrök hatórás késésben voltak a szökevényekhez képest.

Az autómosó biztonsági kamerájának felvételei

A nyomozókat vasárnap este értesítették, hogy egy 2006-os Fordot láttak egy autómosóban Evansville-ben, 280 kilométerre északra attól a Tennessee állambeli Williamson megyétől, ahol egy másik, 2007-es Fordra bukkantak rá elhagyatottan, amelyben a pár útnak indult.

A rendőrbírók az információ birtokába utaztak Indianába.

Casey White nyomravezetői díjaként 15 ezer, Vicky White elfogásáért tízezer dollárt ajánlottak fel.

Vicky White a Lauderdale megye büntetés-végrehajtási intézet igazgatóhelyettese volt. Április 29-én – mentális egészségügyi vizsgálatra hivatkozva – ő maga szállította el Casey White-ot a megyei börtönből. Utóbb kiderült, hogy az orvosi vizsgálatot egyetlen szakember sem rendelte el.

A nő ezt megelőzően álnéven autót vásárolt helyben, azt a bizonyos 2007-es Fordot, amellyel elindultak a nagyvilágba.

Vicky White halála előtt a rendőrök abban reménykedtek, hogy túléli a sérüléseit.

Példás alkalmazott volt. Nem tudom, hogy nélküle valaha is megtudjuk-e a pontos részleteket

– mondta a seriff, aki szerint a videófelvételek arról tanúskodnak, hogy a szökés jól előkészített volt.

A nyomozók olyan felvételeket találtak, amelyeken Vicky White férfiruhákat vásárolt. Ezek szerint nyilvánvalóan volt váltóruhája a rabnak, ami arra utal, hogy a szök(tet)ést gondosan megtervezték.

A járőrkocsit, amellyel a rendőr és a rab együtt indult a börtönből, egy bevásárlóközpont parkolójában találták meg elhagyatottan. Benne voltak Vicky White börtönkulcsai, adóvevője és bilincse. Innen a nő 2007-es Ford terepjárójával utaztak tovább, amelyet Vicky előző este hagyott a parkolóban. Ez az autó azonban a jelek szerint lerobbant, ezért egy másik Forddal kellett folytatniuk a menekülést.

Vicky White és Casey White legalább 2020 óta ismerte egymást – közölte a seriff. Eltűnésük előtt Vicky White bejelentette, hogy nyugdíjba akar vonulni, és jóval a piaci érték alatt eladta házát.

Április 29. volt az utolsó munkanapja, a nyugdíjazási papírjait soha nem véglegesítették.

(Borítókép: Vicky White és Casey White. Fotó: various sources / AFP)