Kényszerfertőtlenítésre törnek be a sanghaji lakásokba a hatóságok

Sanghajban már idestova két hónapja tartanak a lezárások, amelyeket eredetileg kétszer öt naposra terveztek. Mivel a 26 milliós nagyvárosban nem sikerült izolálni az újabb hullám gócpontjait, ezért a hatóságok, követve a központi vezetés zéró tolerancia elvét a járvánnyal szemben, magasabb fokozatba kapcsoltak. Az újabb intézkedések még jobban elkeserítik a városiak életét, akik nem látják, mikor érhet véget a zárlat.

Mától ugyanis lezárták mind a húsz metróvonalat, senki sem használhatja a tömegközlekedésnek ezt a formáját. Ami azért is kellemetlen, mert naponta tízmillióan utaznak a metrón. Fájlalják a helyiek azt is, hogy azokban a lakóépületekben, ahol házi karanténra ítélt fertőzöttek vannak, az egészségesek otthonait is fertőtleníteni kell. Alább két videó van egybevarrva. Az elsőn a hatóságok emberei egyszerűen betörik az ajtót, és benyomulnak, mert a lakásban élő két nőt mindenképpen el akarják vinni az állami elkülönítőbe, mivel állítólag elkapták vírust. A nők hiába érvelnek, hogy még nem kapták meg a visszajelzést a tesztjükről, ez nem érdekli a rendőröket.

A másik esetről pedig itt írtunk korábban, amikor „tévedésből” egy még élő idős embert akartak elvitetni a halottasház alkalmazottaival egy idősotthonból, ám a rutinellenőrzésnél kiderült, hogy a bácsi még él.

Napról napra idegesítőbb karanténszabályok

A sanghajiak attól rágtak be igazán, amikor nemrégiben kiderült, hogy bár csökken az új fertőzöttek száma a városban, a hatóságok szerint ezen még lehetne javítani, mondjuk kampányszerű fertőtlenítéssel. Tehát azokban a házakban, ahol több koronavírusos beteg van, ha akarják, ha nem, végigmennek minden lakáson, és fújják a fertőtlenítőpermetet mindenre. Nem kímélik a falakat vagy az ágyneműt, a ruhákat, sőt még a hűtőszekrénybe is benyomnak egy adaggal, biztos jót tesz az ott tárolt élelmiszereknek.

Ugyancsak újdonság az úgynevezett csendes napok időszaka. Bizonyos kerületekben előre értesítik az ott élőket, hogy jönnek a csendes napok, tessék előre beszerezni minden élelmiszert, gyógyszert, tisztálkodási eszközt, mert ezalatt a két-három nap alatt senki nem hagyhatja el a lakását, és

nem rendelhet online semmit, sem élelmet, sem egyebet.

Sanghajban is megjelent az, ami az előző hetekben Hopej tartományban borzolta a kedélyeket. A járvány miatt kötelező otthon maradást úgy akarták ellenőrizni a hatóságok, hogy aki érintett volt, annak le kellett adnia a lakáskulcsát, hogy ha bármikor a helyszínre megy az ellenőrzés, könnyen be tudjon jutni a lakásba, hogy megbizonyosodjon arról, valóban otthon vannak a lakók.

A következő videón ennek egy másik változata látszik. A nő kinyitja az ajtót, és a rács túloldalán álló férfi elkezdi magyarázni neki, hogy ki kell költöznie a saját ingatlanából, el kell mennie a közelben található koronavírus-szállóba, a lakását pedig át kell adnia a hatóságoknak, mert ott koronavírus-gyanúval fertőzötteket fognak megfigyelés alatt tartani. A nő nem hisz a fülének, és hosszas veszekedés után sem hajlandó átadni a kulcsokat.

A számok javulnak, az érettségi halasztva

A legfrissebb járványügyi adatok azt mutatják, hogy csökkent a napi fertőzések száma, ami előző nap 357 új beteget jelentett az ország 15 tartományában, illetve régiójában. Összességében háromezer fölött van a tünetmentes, de fertőzött emberek száma, a járvány legutóbbi, márciusi kitörése óta 18 200 regisztrált betegről tudnak.

Ahogy írtuk, az adatok biztatók Sanghajban is, ám a hatóságok bombabiztosra mennek, ezért úgy döntöttek, hogy az érettségi vizsgákat – amelyek június első hétvégéjén szoktak lenni – a járványügyi helyzetre való tekintettel bizonytalan időre elhalasztják.

(Borítókép: A Henan tartomány orvosi segítségnyújtó csapatának tagjai 2022. május 8-án Sanghajban. Fotó: Tian Yuhao / China News Service / Getty Images)