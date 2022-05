Akár már az idei év végén jöhetnek a reklámok a Netflixre, ugyanakkor az is kiderült, hogy a szolgáltató ezzel együtt egy alacsonyabb árú előfizetési szintet is be szeretne vezetni – írta meg a New York Times.

A Netflix az eredeti ütemtervhez képest már az év utolsó három hónapjában bevezetheti az alacsonyabb árú, hirdetésekkel támogatott előfizetői szintet.

Mindez egy dolgozók számára küldött feljegyzésből derült ki.

Két, név nélkül nyilatkozó vállalati dolgozó a lapnak elárulta, hogy a cég a jelszómegosztás elleni globális rendszer bevezetését is nagyjából ugyanakkor tervezi. Egyes becslések szerint napjainkban 100 millió olyan felhasználója lehet a Netflixnek, akik ingyen használják a platformot.

Magas profit ellenére negatív a mérleg

A streamingszolgáltató korábban sokáig ellenezte, hogy reklámok jelenjenek meg rajta, április végén Reed Hastings vezérigazgató mégis arról beszélt, hogy a vállalat a későbbiekben reklámokkal támogatott változatot vezet be.

A cég első, negyedéves jelentéséből az is kiderült, hogy bár a profit nagyon magas volt, negatívra sikerült a mérleg.

A Netflix ráadásul nemhogy a várt kétmillióval növelte volna előfizetőinek számát, hanem mintegy 200 ezret elveszített. Ez annak is betudható, hogy az Ukrajnában zajló háború miatt 700 ezer előfizető eltűnt az oroszországi szolgáltatás leállításával, ám ezt figyelembe véve is jóval elmaradt a várakozástól.

(Borítókép: Denis Balibouse / Reuters)