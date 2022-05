Még soha nem haltak meg ennyien túladagolásban Amerikában

A 2021-es előzetes adat szerint nagyjából 5 percenként történt ilyen haláleset az országban.Ez 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, ami már akkor is rekordszám volt. A CDC felülvizsgálja a halotti bizonyítványokat, majd becslést készít, hogy figyelembe vegye a késedelmes és hiányos bejelentéseket is − közölte az AP hírügynökség.

Nora Volkow, a kérdéssel foglalkozó állami szerv, a National Institute on Drog Abuse (NIDA) igazgatója „igazán megrázónak” nevezte a legújabb számokat.

Az Egyesült Államokban több mint két évtizede majdnem minden évben emelkedik a túladagolásos halálesetek száma. A növekedés az 1990-es években kezdődött az opioid típusú fájdalomcsillapítók okozta túladagolásokkal, majd más ópiátok, például a heroin és – legutóbb – a fentanyl okozta halálesetek hullámai következtek.

Tavaly a fentanyllal és más szintetikus opioidokkal való túladagolások száma meghaladta a 71 ezret, ami 23 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ugyancsak 23 százalékkal nőtt a kokain okozta halálesetek száma, és 34 százalékkal a metamfetamin és más stimulánsok okozta halálesetek száma.

A túladagolásos halálesetek gyakran egynél több szernek tulajdoníthatók. Egyesek többféle szert szednek párhuzamosan, és az olcsó, ám rendkívül potens fentanylt egyre gyakrabban keverik bele más kábítószerekbe – gyakran a vásárlók tudta nélkül.

A fő ok az, hogy sokkal több ember − beleértve az alkalmi drogfogyasztókat és még a serdülőket is − találkozik, sokszor tudtán kívül is, ezekkel az erős szerekkel, amelyek már viszonylag kis mennyiségben is túladagolást okozhatnak