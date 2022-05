A horvát elnök szerint Orbán Viktor nem jelent veszélyt

A magyar miniszterelnök múlt hét pénteken egy rádiós interjúban, az uniós olajembargóval összefüggésben beszélt arról, hogy Magyarországnak is lenne tengere, ha nem vették volna el. A kijelentésre a horvát külügy érzékenyen reagált, és a minap bekérették a horvátországi magyar nagykövetet is.

Most Zoran Milanović horvát elnök is megszólalt ezzel kapcsolatban egy sajtótájékoztatón. A szociáldemokrata politikus – akinek a múltban már voltak konfliktusai Orbán Viktorral – azt mondta, hogy Orbán Viktor „egy szomszédos, baráti ország miniszterelnöke. Az ő kis tartományi megszállottságai a tengerpartunkkal a repertoárjának részét képezik ugyan, de nem jelent veszélyt Horvátországra. Én nem vennem komolyan azt, amit mondott” – fogalmazott, majd azt is hozzátette:

Nem követelte tőlünk a tengert, amely valóban nem is tartozik Magyarországhoz.

Milanović mindeközben arra is emlékeztetett, hogy amikor őt kritizálta Orbán Viktor, akkor Andrej Plenković horvát kormányfő és Gordan Grlić-Radman külügyminiszter csendben volt (sőt előbbi szerinte még védte is). Ehhez képest most harciasak lettek egy olyan ügyben, amelynek – szerinte – semmilyen jelentősége nincs.

(Borítókép: Zoran Milanović horvát elnök 2021. december 23-án. Fotó: Armend Nimani / AFP)