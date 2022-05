Bocsánatot kért a Lufthansa, amiért nem engedte felszállni a Budapestre tartó zsidó utasokat

Az utasok elmondták, hogy a Lufthansa járatával a New York-i John F. Kennedy repülőtérről repültek Frankfurtba, ahol egy május 4-i budapesti vallási zarándoklatra induló járatra akartak átszállni.

A New York-i Yitzy Halpern elmondta: megpróbált felszállni a járatra, amikor neki és több más, zsidó származású utasnak, akik nem tartoztak a csoportjához, azt mondták, hogy nem engedik felszállni őket. Miután a kaput bezárták, a légitársaság bejelentette, hogy a reptérről induló járaton történt incidens miatt törölték a Budapestre szóló jegyeiket.

A légitársaság szerint az utasok nem tartották be a maszkviselési szabályokat, illetve a személyzet más utasításait, mialatt New Yorkból Frankfurt felé tartottak. Az utasok elmondták, hogy bár nem „csoportként” utaztak, a Lufthansa úgy kezelte őket. A Lufthansa közölte: felvette a kapcsolatot azokkal az utasokkal, akikre nem vonatkozott volna az elmarasztaló lépés, és

elnézést kért nemcsak a kellemetlenségekért, hanem az okozott sérelemért és a személyes hatásokért is.

Az incidensről készült videón az utasok antiszemitizmussal vádolják a légitársaságot és a német rendőrséget, akik az reptéri kapunál álltak. Az egyik utas pedig hallhatóan „nácinak” nevez egy rendőrtisztet. Egy másik utas azt mondta a kaput őrző rendőrnek:

Yitzy Halpern is hallható, amint azt mondja:

Nem vagyok a csoporttal. Megértem, hogy a pilóta hozott egy döntést, és mi nem kérdőjelezzük meg azt, de úgy tűnik, hogy a Lufthansa többi járatáról is ki vagyunk tiltva. Ez a Lufthansa döntése, hogy minden zsidó ember, aki azon a járaton volt, ma nem mehet más járatra?

Halpern a vezetőkkel szeretett volna szót váltani az incidens miatt, mivel a reptéri alkalmazottal nem tudtak közös nevezőre jutni.

Egész idő alatt maszkot viseltem. Miért vesznek engem is egy kalap alá másokkal?

– kérdezte az alkalmazottól, aki azt válaszolta: „mindenkinek fizetnie kell a többiek hibáiért”.

Amikor Halpern pontosítást kért, hogy mit jelent az, hogy „mindenki”, az alkalmazott azt válaszolta:

Halpern válaszul erre megkérdezte:

Az alkalmazott azt felelte: „Csak erre a járatra”.

Három utas arról számolt be, hogy a reptérről induló járaton semmi szokatlant nem tapasztaltak, és azt mondták, hogy az utasok betartották a légitársaság személyzetének utasításait, hogy vegyék fel a maszkokat.

Yitzy Schmidt, aki Halpernnel utazott, azt mondta, hogy nem volt tanúja semmilyen szabálytalanságnak az utasok részéről. Schmidt szerint volt néhány eset, amikor az emberek ettek, és elfelejtették visszatenni a maszkjukat, és egy utasra rászóltak, hogy igazítsa meg a maszkját, de mindenki más betartotta, amit a légiutas-kísérők mondtak.

A körülmények miatt bocsánatot kért a Lufthansa, azonban kitart amellett, hogy szabálytalan viselkedés miatt tagadták meg egyes utasok felszállását, csak nem lett volna szabad a többekre is kiterjeszteni a döntést.

A döntést a New Yorkból Frankfurtba tartó LH401-es járat előző, New Yorkból induló járatán a maszkkal kapcsolatos követelmények és a személyzet biztonsági utasításainak számos esetben történő be nem tartása miatt hozták