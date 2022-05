Eddig 400 millió embert zárhattak be a koronavírus miatt Kínában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője személyes aggodalmát fejezte ki, és szemrehányást tett Hszi Csin-pingnek Kína zéró Covid-politikája miatt. Jelenleg mintegy 400 millió emberről feltételezik, hogy valamilyen bezárás alatt él az országban.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint a kínai Covid-politika egész egyszerűen nem fenntartható a vírus jellege miatt. A kínai „Twitteren”, a Weibon tették közzé Tedros kritikáit, ami gúnyos megjegyzések hullámát váltotta ki a felhasználókból. Gebrejeszusz nevének Weibo hashtagját is cenzúrázták, a WHO véleményét megfogalmazó videóját és fotóit levették a platformról, bár a nevéhez köthető bejegyzések továbbra is láthatók − írta meg a Menedzsment Fórum.

Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója kijelentette:

Ez a Covid-politika károsabb, mint maga a vírus.

Ryan azt is megjegyezte, hogy Kínában 15 000 halálesetet regisztráltak azóta, hogy a vírus 2019 végén először megjelent Vuhan városában – ez pedig viszonylag alacsony szám az Egyesült Államokban mért 1 millióhoz és az Indiában regisztrált több mint 500 000 főhöz képest.

Az év eleje óta rengeteg kínai város – a pénzügyi központnak számító Sanghajtól a fővárosig, Pekingig – valamilyen zárlat alatt áll. A gazdálkodóknak északkelet egyes részein „tavaszi vetésigazolásra” van szükségük ahhoz, hogy megmunkálhassák szántójukat. Egy farmert őrizetbe vettek, mert megszegte a Covid-korlátozásokat, pedig csak egyedül dolgozott a szántóföldjén.

A vírus terjedésének megakadályozását végző tisztviselőket szállító sofőröket lakónegyedekbe zárják, de előfordul, hogy élelmiszert vásárló lakosok hazatérve nem tudnak visszamenni lakásaikba, gyermekeket választanak el szüleiktől. Volt olyan is, amikor rövid idő alatt lezárták az autópályákat, és sok sofőr teherautójában rekedt napokra az utakon. Sanghaj egyes részein a lakosok élelmiszerhiánytól szenvednek, mások pedig azért nem jutnak el kórházi kezelésre, mert nem kapják meg azt az engedélyt, amelyhez krónikus és halálos betegségükre szükségük volna. Sanghajban egy ember „kiesett” egy épületből, miután elfogytak az antidepresszánsai.

Mint azt megírtuk, Kína már arra készül, hogy jelentősen növelje az államadósságát, hogy a zárlatok ellenére is fenn tudják tartani az eltervezett gazdasági növekedést.

