Az oroszok üzentek: a halálos Sátánnal tíz másodpercen belül atomcsapást mérnek

Oroszország újabb fenyegetéseket fogalmazott meg, hogy halálos Sátán 2 hiperszonikus nukleáris rakétájával „200 másodpercen belül” lecsap Nagy-Britanniára, és mindössze 20, de akár 10 másodpercen belül Finnországot is atomtámadás érheti.

Az orosz védelmi bizottság alelnöke és a nacionalista Rogyina párt elnöke, Alekszej Zsuravljov az után figyelmeztetett, hogy Finnország bejelentette csatlakozási szándékát a NATO-hoz, Svédország pedig hamarosan követni fogja a példáját – írja az Independent.

Ha Finnország csatlakozni akar ehhez a blokkhoz, akkor a célunk teljesen jogos – megkérdőjelezni ennek az államnak a létezését. Ez logikus

– mondta Alekszej Zsuravljov a Rosszija 1 állami tévének adott interjújában. „Ha az Egyesült Államok fenyegeti az államunkat, az jó: itt van neked a Szarmat (ismertebb nevén a Sátán 2), és atomhamu lesz belőled, ha úgy gondolod, hogy Oroszországnak nem kellene léteznie. Finnország pedig azt mondja, hogy egyetért az USA-val. Nos, állj be a sorba” – tette hozzá a védelmi bizottság alelnöke.

Oroszország a múlt hónapban tesztelte új interkontinentális rakétáját, a Sátán 2-ként is ismert Szarmatot. Bejelentetésük szerint a rakétát, amely Európát és az Egyesült Államokat is képes elérni, őszig hadrendbe állítják. A Szarmat egyszerre több nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas, és 11 ezer kilométer hatótávolsággal rendelkezik.

Arra a kérdésre, hogy Oroszország most visszahelyezné-e nukleáris fegyvereit a Finnországgal közös határára, azt mondta: „Minek? Nincs rá szükség”.

A Szarmattal Szibériából is támadhatunk, és még az Egyesült Királyságot is elérhetjük onnan. És ha Kalinyingrádból támadunk... a hiperszonikus rakéta elérési ideje 200 másodperc – szóval hajrá, srácok

– fejtette ki Alekszej Zsuravljov.

A finn határon nem stratégiai fegyvereink lesznek, hanem Kindzsal rakéta, olyan, amely 20, de akár 10 másodperc alatt is eléri Finnországot

– tette hozzá.

Finnország NATO-csatlakozási szándékával kapcsolatban Oroszország többször is figyelmeztetett, hogy katonai és egyéb természetű „megtorló lépéseket” tesz majd annak érdekében, hogy megakadályozza ezt.

A politikus szerint a finnek nem félnek attól, hogy Oroszország megtámadja őket. Azonban úgy véli, az amerikaiak előbb-utóbb rákényszerítik őket a háborúra, úgy, ahogyan Ukrajnát is. Hozzátette, az amerikaiak Lengyelországot és Romániát is megpróbálják erre rákényszeríteni, és „ahogyan látszik, ez sikerrel jár”.

Az interjúban azt is elmondta, hogy Finnországot az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság provokálja a NATO-csatlakozásra. Úgy véli, a NATO első célpontja az Oroszországgal vívott háborúban Vlagyimir Putyin orosz elnök szülőhelye, Szentpétervár lehet, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megtörténjen a harmadik világháború.

Az orosz RAO Nordic Oy május 14-én nulla órától felfüggesztette az áramszolgáltatást Finnországba. Az áramexport leállítását a hivatalos verzió szerint azért lépik meg, mert gondok voltak a kifizetéssel. A finn nemzeti hálózat üzemeltetője, a Fingrid közölte, nem számítanak áramellátási gondokra, ugyanis az Oroszországból származó villamos energia Finnország teljes fogyasztásának mintegy 10 százalékát teszi ki.

(Borítókép: Az orosz hadsereg egy Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt az oroszországi Arhangelszk régióban 2022. április 20-án. Fotó: Russian Defence Ministry / Reuters)