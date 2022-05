Titokban segítik az oroszok az ukrán menekülteket

A segítőcsoportok irányítói többnyire oroszok vagy orosz származásúak. Az önkéntesek többsége külföldön dolgozik, ám vannak, akik még mindig Oroszországban tartózkodnak, közülük sokan titokban segítik az ukrán menekülteket, hogy elkerüljék az orosz hatóságok figyelmét. A Reuters által megszólaltatott önkéntesek egyetértettek abban, hogy ez az egyik módja annak, hogy a háborút ellenző oroszok kifejezzék a valódi érzéseiket akkor, amikor az ország törvényei hatékonyan korlátozzák a „speciális katonai hadművelet” nyílt bírálatát − írta meg a Pénzcentrum.

Jelenleg Oroszországban nincs olyan törvény, amely kifejezetten megtiltaná, hogy a lakosság segítsen az ukránoknak elhagyni az országot. A nem kormányzati szervezetekre (NGO-k) vonatkozó jogszabályok azonban felhatalmazzák a kormányt arra, hogy megtagadja a segélyszervezetek nyilvántartásba vételét, ha úgy ítéli meg, hogy Oroszország érdekeit sértő tevékenységet folytatnak. Az orosz törvények azt is előírják, hogy a külföldi finanszírozásban részesülő és politikai tevékenységet folytató nem kormányzati szervezeteket további ellenőrzésnek kell alávetni − közölte a lap.

Kockázatos az önkéntesek munkája

Azt, hogy az önkéntesek tevékenysége mennyire kockázatos még úgy is, hogy a törvény nem tiltja betű szerint a tevékenységüket, jól mutatja Irina Gurszkaja esete is. A Rubikus segélyhálózat tagjaként az orosz nő több tucat ukránnak segített elhagyni Oroszországot, ám tevékenységét fel kellett függesztenie az után, hogy a rendőrség beidézte kihallgatásra. A szervezet képviselője, Szvetlana Vodolazszkaja arról számolt be, hogy bár az önkéntes ellen végül nem emeltek vádat, így is több órán keresztül fogva tartották, és nem engedték, hogy ügyvéddel beszéljen.

Mindannyiunknak állandó bűntudata van

– mondta a 20 éves Marija Belkina, egy Georgiában élő, orosz származású nő, aki egy olyan csoportot vezet, amely elmondása szerint mintegy 300 ukránnak segített elhagyni Oroszországot. A Tbiliszi Önkéntesek nevű csoport humanitárius segítséget nyújt a Georgiában élő ukrán menekülteknek is. Sokan írnak Oroszországból, és kérdezik: „miben tudok segíteni?”.

A szervezet számos olyan esetet regisztrált, amikor az orosz államgépezet tisztviselői nyomást gyakoroltak az ukrán menekültekre, hogy olyan helyekre utazzanak, ahová nem akarnak, vagy pedig azt állították, hogy nem hagyhatják el a hivatalosan kijelölt szállást.

(Borítókép: Ukrán menekültek egy autóbusz-állomáson Lvivben, Ukrajnában 2022. május 11-én. Fotó: Leon Neal/Getty Images)