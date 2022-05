Romániában 65 612 ember halálát írták a koronavírus-fertőzés számlájára a hatóságok a világjárvány kezdete óta. A szaktárca összesítése szerint az utóbbi héten 46 fertőzött halt meg, 35 százalékkal kevesebb, mint egy héttel korábban. Az újonnan diagnosztizált fertőzések száma 20 százalékkal esett vissza a hivatalos adatok szerint: az utóbbi héten 3831 új esetet észleltek, vagyis a napi átlag 550 alá szorult.

Romániában hétfőtől lehet kérni a koronavírus elleni oltás negyedik adagját a még működő oltóközpontokban, illetve a koronavírus elleni immunizációs programba feliratkozott családorvosoknál. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a negyedik dózisként beadandó Pfizer-vakcinát elvileg a 60 év felettieknek ajánlja a szaktárca, de bárki megkaphatja, aki elmúlt 18 éves, és az első három alkalommal a Pfizer vagy a Moderna oltóanyagával immunizálták.

Az alacsony immunizációs hajlandóság miatt a szaktárca korábban úgy döntött, hogy június 30-áig az összes, a koronavírus elleni oltási kampány miatt kialakított oltóközpontot felszámolják, és az oltásokat a családorvosi rendelőkre bízzák. A koronavírus elleni oltási program honlapja szerint országszerte mintegy száz oltóközpont működik még a korábbi ezerből, de sok olyan megye van, ahol már mindet bezártak. Az erdélyi megyék közül Hargita, Maros, Szeben, Szilágy, Arad és Krassó-Szörény megyében már minden oltóközpont bezárt.

Elvileg működik még oltóközpont Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban, Nagyváradon, Temesváron, Szatmárnémetiben. Bukarestben is tíz oltóközpont üzemel még, közülük háromban a kisgyermekeknek is alkalmas Pfizerrel is oltanak. Ezenkívül még két autós oltópont is működik.

A közegészségügyi intézet hétfőn közzétett összesítése szerint Romániában az utóbbi héten 798-cal emelkedett a beoltottak száma. A 19,3 milliós országban eddig 8 millió 128 ezer ember, a beoltható (5 év feletti) lakosság 44,86 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát.