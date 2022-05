Milyen gyakran fertőződhetünk meg koronavírussal?

A központi probléma az, hogy a koronavírus egyre inkább képessé vált az emberek újrafertőzésére. Az első omikron-változattal fertőzöttek máris második fertőzésekről számolnak be a változat újabb változataival: BA.2 vagy BA2.12.1 az Egyesült Államokban, BA.4 és BA.5 Dél-Afrikában − írta meg a The New York Times.

Ezek az emberek akár még ebben az évben harmadik vagy negyedik fertőzést is kaphatnak − mondták el a témával foglalkozó kutatók. Kis hányaduknál a tünetek hónapokig vagy évekig fennmaradhatnak, ez a hosszú Covid néven ismert állapot.

Számomra valószínűnek tűnik, hogy ez hosszú távon így fog maradni

− mondta Juliet Pulliam, a dél-afrikai Stellenbosch Egyetem epidemiológusa.

Hozzátette: a vírus folyamatosan fog fejlődni, mutálódni, és valószínűleg sokan lesznek olyanok, akik életükben sokszor újra fognak fertőződni.

Nehéz számszerűsíteni, hogy az emberek milyen gyakran fertőződnek újra, részben azért, mert sok fertőzést nem jelentenek be. Pulliam és munkatársai elég adatot gyűjtöttek össze Dél-Afrikában ahhoz, hogy megállapítsák: az omikron esetében az arány magasabb, mint a korábbi változatoknál.

A világjárvány korábbi szakaszában a szakértők úgy gondolták, hogy az oltásból vagy korábbi fertőzésből származó immunitás a legtöbb újrafertőzést megelőzi.

A legtöbb ember évente többször is megfertőződhet

Az omikron-variáns szertefoszlatta ezeket a reményeket. A korábbi változatokkal ellentétben az omikron és számos leszármazottja, úgy tűnik, úgy fejlődött ki, hogy részben kikerülje a védettséget. Ez mindenkit − még azokat is, akiket már többször beoltottak − sebezhetővé tesz a többszörös fertőzésre.

Ha úgy kezeljük, ahogy most, akkor a legtöbb ember évente legalább néhányszor megfertőződik vele. Nagyon meglepődnék, ha nem így alakulna a dolog

− mondta Kristian Andersen, a San Diegó-i Scripps Kutatóintézet virológusa.

Az új változatok nem változtattak azon, hogy a vakcinák alapvetően hasznosak. A legtöbb ember, aki három vagy akár csak két adagot kapott, nem lesz annyira beteg, hogy orvosi ellátásra szoruljon. És úgy tűnik, hogy egy emlékeztető adag, akárcsak egy korábbi vírusfertőzés, csökkenti az újrafertőződés esélyét − de nem sokkal.

A világjárvány kezdetén sok szakértő várakozásait az influenzára, az általuk leginkább ismert vírusos ellenségre alapozta. Azt jósolták, hogy az influenzához hasonlóan minden évben lesz egy nagy járvány, valószínűleg ősszel. A terjedés minimalizálásának módja az lenne, ha az embereket még a megjelenése előtt beoltanák.

Ehelyett a koronavírus inkább úgy viselkedik, mint négy közeli rokona, amelyek egész évben terjednek, és megfázást okoznak. A közönséges megfázás koronavírusainak tanulmányozásakor

láttunk olyan embereket, akik egy éven belül többször is megfertőződtek

− mondta Jeffrey Shaman, a New York-i Columbia Egyetem epidemiológusa.

Az omikron tehet mindenről

Ha kiderül, hogy az újrafertőződés gyakori, akkor a koronavírus „nem lesz egyszerűen téli, évente egyszeri dolog”, mondta, és nem lesz enyhe kellemetlenség az általa okozott megbetegedések és halálozások számát tekintve.

A korábbi változatokkal, köztük a deltával való újrafertőződések ugyan előfordultak, de viszonylag ritkán. Szeptemberben azonban Dél-Afrikában az újrafertőződések üteme felgyorsulni látszott, és novemberre, amikor az omikron-variánst azonosították, jelentősen megnőtt – mondta el Juliet Pulliam.

Az omikron-változat különbözött annyira a deltától és a vírus korábbi változataitól, hogy várható volt néhány újrafertőződés. Most azonban úgy tűnik, hogy az omikron olyan új formákat fejleszt ki, amelyek viszonylag kevés változtatással a genetikai kódjában áthatolnak az immunvédelmen.

