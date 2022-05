Vlagyimir Putyin a saját ezredesei helyett osztogat parancsokat

A hírszerzők szerint Putyin elsősorban a donbaszi harcoknak szenteli a figyelmét, ahol Oroszország az utóbbi hetekben sikertelenül próbált meg áttörést elérni az ukránokkal szemben. Az értesülés egyben cáfolja azt a bizonytalan lábakon álló, az ukránoktól származó korábbi híresztelést is, miszerint Putyin összeveszett volna az orosz hadsereg vezérkari főnökével, Valerij Geraszimovval, és leváltotta volna őt.

Úgy tudjuk, hogy Putyin és Geraszimov személyesen is részt vesznek a döntéshozatalban, méghozzá olyan szinten, ahol normális esetben egy ezredesnek vagy dandártábornoknak kellene döntenie

– mondta a The Guardian egyik katonai forrása.

Történelmi példák bizonyítják (köztük például Adolf Hitleré is, aki gyakran beleszólt a Wehrmacht döntéshozatalába), hogy nem feltétlenül szerencsés, ha egy politikus felülírja a katonák döntéseit. Ben Barry, a brit hadsereg korábbi dandártábornoka most szintén azt mondta a Guardiannek Putyin aktivitásáról, hogy

Az államfőnek lenne más dolga is, mint hogy katonai döntéseket hozzon. Neki elsősorban a politikai stratégiára kellene fókuszálnia ahelyett, hogy a napi eseményekre pazarolná az energiáját.

Ugyanakkor az, hogy az orosz elnök személyesen is egyre nagyobb figyelmet szentel a donbaszi műveleteknek, jelzésértékű is egyben. A múlt héten az oroszok sikertelenül próbáltak meg áttörni a Sziverszkij Donyec folyón és a híresztelések szerint több mint 70 harcjárművet, sok katonát, valamint egy teljes ezrednyi felszerelést elvesztettek a sikertelen műveletben.

A kudarc jelentőségét az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerint az is növelte, hogy még az orosz kormány propagandáját hirdető katonai bloggerek is az orosz hadsereg gyengeségéről kezdtek el írni. Vlagyimir Putyin vélhetően az ehhez hasonló újabb és újabb kudarcok miatt érzi úgy, hogy személyesen is részt kell vennie a katonai döntéshozatal alsóbb szintjein is.

Szeverodonyeck a cél

Az oroszok az utóbbi napokban láthatóan Szeverodonyeck bekerítésére törekedtek, amelyet délkeleti irányból a szakadárok, északról pedig az orosz hadsereg próbál meg elvágni. Ennek fontosságát jelzi az is, hogy a RIA Novosztyi állami hírügynökség kedden egy luhanszki tisztviselőre hivatkozva már azt jelentette, hogy bekerítettek 16-17 ezer ukrán katonát a város térségében.

a nyugati források és az ukránok azonban ezt cáfolták.

A független katonai elemzők szerint a bekerítés álhír, és az oroszok még csak közel sincsenek ahhoz, hogy ezt megtegyék. Egyesek szerint az is feltételezhető, hogy néhány hétnél korábban biztos nem tudják elvágni a várost – ha egyáltalán sikerül nekik ezt megtenni.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. május 16-án. Fotó: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / REUTERS)