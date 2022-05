Már készülnek rá, hogy kitör a kolera Mariupolban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kolerajárványra készül Mariupolban. A városban nagy egészségügyi kockázatot jelent az ivóvízellátás problémája.

Egy lehetséges kolerajárvány kitörésére figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Mariupolban, mivel a város jelentős vízproblémákkal küzd. A WHO ukrajnai incidensekkel foglalkozó menedzsere, Dorit Nitzan szerint minden megszállt terület veszélyben van egészségügyileg, de Mariupolban a legkritikusabb a helyzet.

Ugyanis annak ellenére, hogy részben helyreállították a település vízellátását, a gyakori csőkárosodások miatt az ivóvíz összekeveredik a csatornából szivárgó vízzel.

A WHO már az oltóanyagokat készíti

A WHO más civil szervezetektől kapott tájékoztatást a szennyezett ivóvízről, és azonnali lépésekre készül a veszély elhárítására. A WHO amellett, hogy több csoportot is bevon a veszély megszüntetésére, oltóanyagokat készít elő a megszállt területeken lévő emberek számára.

Civil szervezetektől kaptunk tájékoztatást arról, hogy Mariupolban a szennyvízzel keveredik az ivóvíz. Ez számos betegség, különösen a kolera terjedését okozhatja. Mi erre készülünk, oltóanyagokat készítünk, valamint együttműködünk olyan civil szervezetekkel, amelyek oda tudnak menni és támogatni az embereket

– idézi Nitzant az UNIAN.

Az Indexen nemrég írtunk arról, hogy Mariupol polgármestere, Vagyim Bojcsenko szerint az orosz megszállók a várost középkori gettóvá változtatták, így a halálozási arány is ennek megfelelően alakul.

(Borítókép: Helyi lakosok egy lebombázott lakóház mellett sétálnak Mariupol déli kikötővárosában, Ukrajnában 2022. május 12-én. Fotó: Reuters / Alexander Ermochenko)