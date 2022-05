Novák Katalin: Nem hagyjuk, hogy éket verjenek közénk

Magyarország és Lengyelország eddig is számíthatott egymásra, s nem hagyjuk, hogy éket verjenek közénk – jelentette ki Novák Katalin magyar köztársasági elnök az MTi tudósítása szerint.

A magyar államfő az Andrzej Duda lengyel köztársasági elnökkel tartott találkozója utáni közös sajtótájékoztatón mondta ezt kedden, Varsóban. Novák Katalint szombaton iktatták be köztársasági elnökként, és első hivatalos útja a mostani, lengyelországi látogatás.

Ezzel kapcsolatban most a magyar köztársasági elnök most azt mondta: ez elsősorban nem is egy diplomáciai lépés, hanem magától értetődik, az ezeréves barátságból következik az, hogy a lengyelekhez ment legelőször. A lengyelek és a magyarok értékeikben a mai napig közel állnak egymáshoz, fontos számunkra a keresztény meggyőződés, a hit, a hagyományos családok védelme és nemzeteink érdekei – hangsúlyozta a magyar államfő a sajtótájékoztatón.

Novák Katalin már korábban is megosztott képeket a lengyel elnökkel való találkozójáról. Ezen kívül arról is beszámolt, hogy ellátogatott a Názáreti Nővérek Általános Iskolájába és 5 millió forintot adományozott az ott tanuló menekült ukrán gyermekek oktatására.