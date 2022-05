Engedélyeznék az abortuszt a 16 év feletti lányoknak Spanyolországban

Az új törvényjavaslat célja a konzervatív Néppárt által 2015-ben elfogadott korábbi abortusztörvény megreformálása. Isabel Rodriguez kormányszóvivő szerint a törvényjavaslat újabb előrelépést jelent a demokrácia számára.

Ha a törvényjavaslatot elfogadják,

SPANYOLORSZÁG LESZ AZ ELSŐ OLYAN ORSZÁG EURÓPÁBAN, AMELY FIZETETT MENSTRUÁCIÓS SZABADNAPOT BIZTOSÍT A MUNKAVÁLLALÓINAK.

Háromnapos betegszabadság jár a menstruáció miatt

Spanyolországban az önkéntes terhességmegszakítás a terhesség 14. hetéig engedélyezett.

A hagyományosan római katolikus Spanyolországban az orvosok továbbra is feliratkozhatnak a lelkiismereti okokból tiltakozók nyilvántartásába.

Irene Montero egyenlőségi miniszter szerint

a kormányzati intézményeknek el kell vetniük a női testtel kapcsolatos tabukat, stigmákat és bűntudatot.

A szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos törvénytervezet célja az is, hogy az alkalmazottaknak három nap betegszabadságot biztosítsanak a fájdalmas menstruáció miatt, amely különösen erős vagy munkaképtelenné tevő fájdalom esetén öt napra bővíthető. A betegszabadságot nem a munkaadók, hanem az állami társadalombiztosítási rendszer fogja fizetni.

A 16 és 17 évesek abortusza és a súlyos menstruációs fájdalmak miatti betegszabadság mind az új törvényjavaslat részét képezi – írja a BBC.

Szigorúbb szabályok a béranyaságra

Spanyolország azt is közölte, hogy szigorúbb korlátozásokat fog bevezetni a béranyaságra, amely már most is tilos az országban. A kormány ígéretet tett arra, hogy egy lépéssel továbbmegy, és betiltja a béranyasági ügynökségek reklámozását.

A kormány szerint a béranyaság a nők elleni erőszak egyik formája,

és ugyanígy minősíti a kényszerterhességet, az abortuszt, a sterilizációt vagy a fogamzásgátlást.

A szexuális és reproduktív egészségről szóló törvényjavaslat célja az is, hogy ösztönözzék a férfiak számára a hormonális fogamzásgátlás fejlesztését, hangsúlyozva: a fogamzásgátlás nem kizárólag a nők felelőssége.

Spanyolország baloldali koalíciós kormánya csaknem négy éve került hatalomra, és a nők jogait az egyik legfontosabb területévé tette.

