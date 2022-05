Négyszázszorosa a megengedettnek az arzén a Sajóban

A Sajó 229,4 kilométeres teljes hosszából 98 kilométer Szlovákia területére esik. Az egykori Siderit vasércbánya Alsósajó (Nižná Slaná szlovákul) községben működött 2008-ig, ennek a bányának a Gabriella nevű tárójából ömlik február 24. óta a drámaian szennyezett víz Kelet-Szlovákia legnagyobb folyójába, az amúgy kristálytiszta vizű Sajóba. A folyó élővilága a szlovákiai szakasz jelentős részén kipusztult.

Sokoskőújfalunál lépünk Szlovákia területére, Ragyolc, Fülek, Nagydaróc, egymást érik a jobbára magyarlakta települések, a feliratok – Hús-hentesáru, Fodrász, Pékség – magyar nyelvűek, még a nyelvhatár innenső oldalán vagyunk, bár Rimaszombat lakosságának már csak az egyharmada magyar. Gombaszög a célállomásunk, a Gömör–Szepesi-érchegység szívében, itt találkozunk, az UNESCO világörökség részét képező gombaszögi barlang mellett, a nyári tábor területén Orosz Örssel, a Szövetség nevű egyesített magyar párt Nyitra megyei képviselőjével, aki a szennyezés észlelése, február 24. óta töretlen lendülettel, fáradhatatlanul próbálja felhívni nemcsak a szlovák és a magyar közvélemény, hanem a nagyvilág figyelmét is az egyre jobban terebélyesedő környezeti katasztrófára.

Mielőtt elérnénk a táborba, átkelünk a Sajó hídján, elborzadunk a látványtól, rozsdavörös a folyó, saját szemünkkel győződhetünk meg a környezetpusztításról.

Kicsit korán érkezünk, Örs még úton van, féltucatnyi roma munkás dolgozik szorgosan, csinosítják a tábort, felkészítik a július 12-i nyitásra. Csak magyar szó hallatszik, a munkásokat irányító fiatalember, bizonyos Endre szívélyesen fogad bennünket, azonmód nekiáll kávét főzni a magyarországi vendégeknek.

Egy pillanatra elhallgatunk, talán mert túlságosan elkerekedett szemmel nézek Endrére, de teljesen világos a szituáció. Így, hogy állami kézben van a bánya, a Természetvédelmi Minisztérium mutogat a Gazdasági Minisztériumra, a Gazdasági meg a Természetvédelmire. És közben semmi sem történik. Van egy felszíni vízfolyás a bánya fölött, ami átmegy a meddőhányón, abból kimossa a különböző nehézfémeket, például az arzént és az antimont, majd a szennyezett víz feltölti a bányajáratokat, és amikor azok megtelnek, akkor valahol ki kell folynia a víznek, és az ki is folyik, bele a Sajóba.

A sajtóban megjelent, hogy havi százezer euróba kerülne a szennyvíz megtisztítása. Ez túlzott összegnek tűnik, de mégsem az.

Idő kérdése egyébként, magyarázza Endre, hogy a mérgezett víz beszűrődjön a Sajó mentén élő emberek fúrt kútjaiba. Lehet, ha majd az emberek elkezdenek megbetegedni, ne adj’ isten, meghalni, akkor észbe kapnak a szlovák hatóságok, de egyelőre nem történt semmi. Még szerencse, hogy a természetes vizeknek van egyfajta öntisztító képessége, és azért az nem fenyeget, hogy a Sajóból a Tiszába, onnan a Dunába folyna a mocsok, és ezáltal elfertőződne az egész Kárpát-medence vízrendszere.

Endre egyébként, ha lehet így fogalmazni, harcostársa Orosz Örsnek, ő is ott volt a minap Pozsonyban, a Természetvédelmi Minisztérium épülete előtt, ahová kiöntöttek ezer liter vörös Sajó-vizet egy elképesztően hatásos performance keretében.

A továbbiakban szóba kerül a Gombaszögi Nyári Tábor, a felvidéki magyarság legrégebbi, kisebb megszakításokkal 1924 óta megrendezett kulturális fesztiválja, amely idén július 12-én kezdődik. Még saját sört is főznek Foltos Szalamandra néven a kristálytiszta karsztvízből. Örs egyébként lelkes helytörténész, most jelenik meg a könyve Szoborsorsok címmel, ami 88 felvidéki magyar szobor, emlékmű sorsát követi nyomon, olyan szobrokét, amelyek közül jó néhányat leromboltak az elmúlt évtizedekben.

De már be is futott Orosz Örs kolléganőjével, Rékával, bepattantunk autójába, és útra keltünk.

„Most cseréltem le a régi kocsimat, 519 ezer kilométert raktam bele pár év alatt” – jegyzi meg a fiatal, energikus politikus, aki észveszejtő tempóban lódul meg a Siderit alsósajói bányája, ha úgy tetszik, a tett színhelye felé. Percek alatt megérkezünk az elhagyatott bányához, mintha a Stalker című Tarkovszkij-film posztapokaliptikus díszletei között járnánk. Átcsörtetünk az aljnövényzeten, és kijutunk egy meredély szélére, alattunk mintegy tízméteres mélységben zúdul a Sajó, itt még sebes folyású, de már bő vizű hegyi patak. Ha balra tekintünk, egy ráccsal lezárt csatornát látunk, amelyből bőségesen ömlik az undorító kénes szagot árasztó szennyvíz a Sajóba.

Szideritet bányásztak itt, ami egy vasércfajta, a pörkölőüzemnek is Siderit volt a neve, itt működött, az ország második legnagyobb vasércbányája bejáratánál, majd azt is mindjárt megnézzük – mondja Örs. – Innen a kassai vasműbe szállították vasúton az előtisztított ércet. 2008-ban egyik napról a másikra becsődölt a cég, megállt a szivattyúzás, és elkezdett betelni szennyvízzel a tizennégy szintes bánya, mi most a mínusz második szintnél vagyunk. Ez a savas kémhatású víz, látjátok, ránézésre tisztának tűnik, mert oldat formájában vannak benne a fémek. De ahogy beleömlik a karsztvízből táplálkozó, lúgos kémhatású Sajóba, reakcióba lép vele, és kicsapódik, attól lesz ilyen vörös színű. És ott van lent a kifolyó, mindjárt megnézzük közelről.