Titokban lobbihálózatot hozott létre a Facebook, hogy elkerülje a feldarabolást

Ahelyett, hogy ezeket a digitális platformokat támadnánk, együtt kell működnünk velük az innováció és a hozzáférés érdekében, hogy vállalkozásaink túlélhessenek – írta Clayton Stanley, a The Alliance gazdaságfejlesztési szervezet elnök-vezérigazgatója a Mississippi Business Journalban.

Az érvelés azokat a figyelmeztetéseket visszhangozta, melyek az Orange Countytól a Nashuáig különböző helyi lapok véleményrovataiban jelentek meg, valamint egy országos reklámkampányt, amelynek főszereplője maga Stanley, aki szerint Washington „félrevezetett” programja veszélyt jelent az amerikai kisvállalkozásokra − közölte a The Washington Post.

A hirdetéseket azonban nem a helyi vállalkozások, hanem az American Edge, egy egyetlen vállalat által alapított politikai érdekvédelmi csoport finanszírozta: a Facebook.

Feldarabolhatják a Facebookot

A Facebook tulajdonosa, a Meta milliós támogatásával az American Edge teljes körű kampányt indított a washingtoni trösztellenes törvények elleni küzdelem érdekében: országszerte véleménycikkeket jelentetett meg regionális lapokban, tanulmányokat rendelt meg, és meglepően sok partnerrel működött együtt, köztük kisebbségi üzleti szövetségekkel, konzervatív agytrösztökkel és volt nemzetbiztonsági tisztviselőkkel.

Ez olyan politikai stratégia, amely más iparágakban, például a gyógyszeriparban, a dohányiparban és a távközlésben is gyakori. A szövetségi szabályozó hatóságok fokozott ellenőrzése alatt álló technológiai vállalatok használják ezeket a módszereket. A Meta is fizetett egy republikánus tanácsadó cégnek, hogy rágalmazza a TikTokot, jelentette a The Post márciusban.

Ahogy a Facebook kockázatai nőttek, hogy Washingtonban trösztellenes eljárás alá vonják őket, a csoport befolyása új területekre és a partnerek változatos keverékére terjedt ki − derül ki egy új vizsgálatból, amely a Tech Transparency Project nevű technológiai megfigyelőcsoport által megszerzett és a The Washington Post által kizárólagosan megtekintett feljegyzések másolatát használja. A Tech Transparency Project a Soros György által alapított Open Society Foundations, a Craig Newmark Philanthropies, a Bohemian Foundation és az Omidyar Network támogatását élvezi.

