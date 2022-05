Terjedni kezdett Európában egy új betegség, kiadták a figyelmeztetést

Terjedni kezdett a briteknél egy nemrég megjelent betegség, a majomhimlő, amely azóta már Európa más országaiban, valamint az Egyesült Államokban is felütötte a fejét. A fertőzés miatt már Németországban is figyelmeztetést adtak ki a hatóságok.

Az Afrikából származó majomhimlő ritka, viszonylag lassan terjedő fertőzésnek számít, két héttel ezelőtt azonban megjelent a briteknél, és azóta több helyen is terjedni kezdett. A fertőzés általában csak enyhe megbetegedést okoz, és a legtöbb ember néhány hét alatt kigyógyul belőle, a súlyosabb megbetegedések viszonylag ritkák.

A betegség leggyakoribb tünetei a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás és a kimerültség.

A majomhimlő ritkaságát mutatja az is, hogy Angliában legutóbb 2019 végén észlelték a vírust, miközben az Egyesült Államokban is csak két esetben jelent meg tavaly (és végül ők sem adták át másnak a fertőzést).

A briteknél jelenleg kilenc majomhimlővel fertőzött pácienst tartanak számon, és a napokban ezeket az eseteket alaposabban is megvizsgálták a tudósok. Közölték, hogy a páciensek közül négyen melegek vagy biszexuálisak, és a beszámolóik alapján azt valószínűsítették, hogy a fertőzés szexuális úton terjedhet.

Más európai országokban is megjelent a vírus

Az Egyesült Királyság mellett Európán belül még Portugáliában és Spanyolországban jelent meg a betegség. Az előbbi országban 14 esetet már megerősítettek (összesen húszat vizsgáltak, amelyek közül négy negatív lett, kettőnél pedig még nincs eredmény).

Spanyolországban mindeközben 23 olyan páciensen végeznek vizsgálatokat, ezek közül hét esetben már biztos, hogy majomhimlő okozta a betegséget. A páciensek közül 22-en azt is elmondták, hogy az utóbbi néhány hétben érintkeztek másik férfival (a portugál páciensek közül a többség ugyanerről számolt be).

A Reuters szerint az Egyesült Királyságban észlelt eseteknél az is érdekességnek számít, hogy a kilenc páciens közül egyiknek sem volt kontaktja a másikkal (vagy legalábbis nem tudnak arról, hogy így lett volna). Ezáltal a kutatók azt feltételezik, hogy a vírus a kimutatott eseteknél szélesebb körben terjedhet, és sok esetről nem értesültek még a hatóságok. Ez vagy azt jelentheti, hogy sok betegnél nem jelentkeznek komolyabb tünetek a fertőzés után (de a vírust ők is átadhatják), vagy pedig azt, hogy sok kezelőorvos nem ismerte fel a ritka betegséget.

Valószínűleg nem ez lesz a következő koronavírus-járvány

A WHO az európai esetekkel kapcsolatban nemrég közölte, hogy genomvizsgálatot hajtanak végre a pácienseken annak érdekében, hogy megállapítsák: valóban ugyanaz a vírus fertőzte-e meg a pácienseket. Mindeközben a szakértők azt mondták, hogy súlyos betegségről van szó, és az eseteket ki kell vizsgálni, de azért várhatóan nem ez a betegség lesz a következő világjárvány oka.

Ez nem fog egy olyan, országos szintű epidémiát okozni, mint amilyen a koronavírus-járvány volt, de emellett egy súlyos járványkitörésről, egy súlyos betegségről van szó, amelyet komolyan kell venni

– nyilatkozta Jmmy Whitworth brit professzor a Reutersnek. Hozzátette azt is, hogy szerinte a vírus Nyugat- és Közép-Afrikában szélesebb körben elterjedt lehet, és most az utazási korlátozások feloldása miatt jelenhetett meg Európában is.

Anne Rimoin, a Kaliforniai Egyetem epidemiológusa mindeközben azt hangsúlyozta, hogy ezeket az eseteket mielőbb ki kell vizsgálni, mert az is lehetséges, hogy a vírus jelentősen mutálódott, és emiatt gyorsabban terjedhet vagy súlyosabb megbetegedést okozhat.

A németek kiadták a figyelmeztetést

Mindeközben Európa más országaiban is elkezdtek figyelmeztetni a betegség megjelenésére.

NÉMETORSZÁGBAN A KÖZEGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ROBERT KOCH INTÉZET (RKI) ADOTT KI FIGYELMEZTETÉST A BETEGSÉG MEGJELENÉSE MIATT.

Ők egyrészt az orvosokat figyelmeztették arra, hogy bizonyos, bőrelváltozással járó megbetegedések mögött akár a majomhimlő is állhat. Másrészt a meleg és biszexuális férfiak figyelmét hívták fel arra, hogy ha egy másik férfival való szexuális együttlét után bármilyen szokatlan bőrelváltozást észlelnek magukon, akkor azonnal kérjenek orvosi ellátást.

Az Egyesült Államokban is felütötte a fejét, Kanadában is jelen lehet

Szerdán az Egyesült Államokban, Massachusetts államban is regisztrálták az első majomhimlővel fertőzött pácienst. A beteget most kórházban kezelik, de viszonylag jó állapotban van, nincs életveszélyben.

A páciensről annyit árultak el, hogy Kanadából érkezett az országba (ahol legalább egy tucat páciensnél már szintén vizsgálják, hogy majomhimlővel fertőződtek-e meg). Azt viszont még nem tudják, hogy a megfertőződésének lehet-e köze az európai esetekhez.