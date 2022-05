Május 19-én méltatják Ukrajnában az ukrán népviselet napját.

A visivánka egy hímzett, keleti szláv ing, melyet népviseletként és ünnepi öltözékként is hordanak. Elsősorban Ukrajnában terjedt el, ahol a nemzeti identitásnak is a része. Azonban a ruhadarab Belaruszban és Lengyelország ruszinok által lakott vidékein is ismert. Férfi és női változata létezik. A hímzett motívumai pedig régiók szerint változnak.

Az ukrán Fegyveres Erők Facebook-bejegyzésben tiszteleg az öltözet napja alkalmából.