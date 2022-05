Közeledik az olcsó utazások nyara – jelentette a Deutsche Welle. Június 1-jétől három hónapon át a tömegközlekedés Németország-szerte mindössze 9 euróba (3500 forintba) fog kerülni havonta. A bérlettel a tömegközlekedés és a helyközi járatok egyaránt igénybe vehetők.

Az utasok a három hónap, a 90 nap alatt legfeljebb 27 eurót fizetnek a jegyért. Összehasonlításul: ez nagyjából a fele a berlini belső zónákra érvényes legolcsóbb havibérlet árának.

A „9 for 90” elnevezésű akció a válasz Oroszország ukrajnai inváziójára, amely rátett egy lapáttal az amúgy is magas energiaárakra. Az olcsó nyári tömegközlekedés egy nagyobb pénzügyi, enyhítési csomag egyik eleme, célja pedig a benzinfogyasztás csökkentése és a környezettudatos utazás népszerűsítése.

– mondta Volker Wissing közlekedési miniszter.

A szövetségi kormány törvényjavaslata 2,5 milliárd eurót, durván 960 milliárd forintot szán a program finanszírozására. A parlament alsó- és felsőháza a tervek szerint még májusban szavaz az indítványról, és a jelek szerint nem várható elutasítása.

„Az intézkedés hosszabb távon több embert csábíthat arra, hogy autó helyett a tömegközlekedést válassza” – nyilatkozta a vasút, a Deutsche Bahn egyik szóvivője.

„Ráadásul a turisták is élvezhetik előnyeit, hisz bárki megveheti a bérleteket – tette hozzá Jon Worth, aki lépésről lépésre magyarázta el bérlet használatának menetét.

How the 9 Euro ticket will work in Germany



1️⃣ Buy it where you are

2️⃣ €9 for calendar month (June, July, August), not for month period from when you buy

3️⃣ Works *Germany wide*, inc. on regional trains

4️⃣ Does not work on high speed IC, EC & ICE trainshttps://t.co/IcB63hpsph