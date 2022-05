Megduplázódott a betegek száma, megkezdték a vakcinák beszerzését

A legutóbbi jelentés óta megduplázódott a majomhimlővel fertőzött betegek száma az Egyesült Királyságban, miközben újabb európai országokban is felbukkant a betegség.

A majomhimlő – amely alapvetően egy ritka, lassan terjedő, többnyire csak enyhe megbetegedést okozó fertőzésnek számít – május elején jelent meg a briteknél. Azóta azt figyelték meg, hogy a majomhimlő most a szokásosnál gyorsabban terjed, és emiatt már több európai országban is megjelent.

Az Egyesült Királyság közegészségügyi hivatala (UKSHA) pénteken jelentette, hogy 11 új esetet regisztráltak, amivel 20-ra nőtt a majomhimlős betegek száma. Az intézmény főtanácsadója, Susan Hopkins a közleményben azt írta:

Arra számítunk, hogy az esetszám növekedni fog a következő napokban, és hogy újabb eseteket azonosítunk majd. Emellett arról is értesülünk, hogy globálisan más országokban is újabb és újabb eseteket jelentenek.

Hozzátette azt is, hogy igyekeznek az orvosok figyelmét is felhívni az újonnan terjedő fertőzésre. Sajid Javid brit egészségügyi miniszter mindeközben közölte, hogy a G7-es országok egészségügyi minisztereit tájékoztatta arról, hogy mit figyeltek meg eddig.

A legtöbb esetben csak enyhe megbetegedésekről van szó, és azt is megerősíthetem, hogy újabb, a majomhimlő ellen hatásos vakcinadózisok beszerzéséről is intézkedtünk.

– közölte a miniszter.

Célzottan a majomhimlő ellen ugyan nincs vakcina, azonban a brit közegészségügyi hivatal szerint a feketehimlő elleni vakcina is nyújt némi védelmet ez ellen a fertőzés ellen, vélhetően erre utalhatott Sajid Javid.

Korábban már megírtuk, hogy az Egyesült Királyság mellett már az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Portugáliában is megerősítettek majomhimlős eseteket, valamint hogy – a tüneteik alapján – Kanadában is többen elkaphatták a fertőzést (ezek közül két esetet időközben meg is erősítettek). A legfrissebb információk szerint azóta

a betegség már Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban, Svédországban és Ausztráliában is megjelent.

Németországban a betegség megjelenésének lehetőségére már csütörtökön is figyelmeztettek. A fertőzés jelenlétét egyelőre csak egy páciensnél, Bajorországban mutatták ki.

Karl Lauterbach egészségügyi miniszter a bejelentést kommentálva azt mondta: „csak idő kérdése volt”, hogy megjelenjen a betegség, de bízik abban, hogy ha gyorsan cselekszenek, akkor meg tudják akadályozni azt, hogy a fertőzés közösségi terjedésbe kezdjen. Hozzátette azt is: fontos, hogy minél hamarabb vizsgálják meg genetikailag a vírust, hogy látható-e rajta valamilyen jelentős, a terjedését és hatását befolyásoló változás.

Ezzel párhuzamosan Franciaországban is kimutatták a betegség jelenlétét egy 29 éves páciensnél, a Párizst is magába foglaló Ile-de-France régióban. A francia hatóságok közlése szerint a páciens az utóbbi időben nem járt olyan országban, ahol már kimutatták a vírus jelenlétét.

Belgiumban két páciensnél kapta el a majomhimlőt az ország északi részén, a flandriai régióban. Olaszországban két pácienst jelentettek eddig Rómából, Svédországból pedig egy Stockholmból. Európán kívül még Ausztráliában is megjelent a betegség, ahol Sydneyben és Melbourne városában is jelentettek egy-egy esetet.

Tesztelik a vakcinát

Az eddigi páciensek többsége meleg vagy biszexuális férfi volt. Olaszországban a kórokozók vizsgálatával foglalkozó nemzeti kutatóintézet (INMI) igazgatója, Francesco Vaia azt mondta pénteken: a laborjukban már megkezdték a vírus izolálását, és arra számítanak, hogy a jövő hétre ez sikerülni fog.

Ezt követően pedig elkezdik tesztelni azt, hogy a már említett, feketehimlő elleni vakcina antitestjei milyen eredménnyel képesek semlegesíteni a majomhimlőt. Hozzátette azt is, hogy „szükség esetén” bizonyos vírusölő gyógyszerek alkalmazásával is kísérletezhetnek majd a kezeléskor, amennyiben széles körben terjedni kezd a fertőzés.

Azzal a feltételezéssel kapcsolatban, hogy a vírus valóban szexuális úton terjedhet-e, Andrea Antinori, az INMI kutatója azt mondta: ezzel kapcsolatban is vizsgálatokat folytatnak már, többek közt a páciensektől származó spermamintákon is. Mindeközben a brit Southamptoni Egyetem egyik kutatója azt mondta: véleménye szerint a fertőzés nem kifejezetten szexuális úton, hanem pusztán az azzal együtt járó közeli együttlét miatt terjedhet.

(Borítókép: CHARLES BOUESSEL / AFP)