Hiába kérték, nem maradtak otthon a nők – ostorral verték őket

Sirajuddin Haqqani, Afganisztán megbízott belügyminisztere és 2016 óta a tálibok társvezető-helyettese, a CNN műsorvezetőjének adott évek óta először nyilvános kamerás interjút.

Márciusban számos ígéret után, hogy a lányok középiskolába járhatnak, a tálibok visszavonták döntésüket, és határozatlan időre elhalasztották azt.

A tálib vezetőt afgán nőkről kérdezték, akik félnek a tálibok uralma alatt elhagyni otthonukat, és a katonai csoport vezetésének elrettentő hatásairól számoltak be. Haqqani erre nevetve azt mondta,

A műsorvezető arra kérte, tisztázza, kiket ért rossz lányok alatt.

Haqqani a nők és a munka jövőjével kapcsolatban felvázolta, hogy az iszlám törvények tálib értelmezése és nemzeti, kulturális és hagyományos elvek fogják azt meghatározni.

– mondta az afgán belügyminiszter.

Évek óta először beszélt kamerák előtt egy nyugati médiumnak adott interjúban, alig néhány hónappal azután, hogy először mutatkozott a nyilvánosság előtt. A magas rangú és szigorúan titokzatos tisztviselőt az FBI körözi, és az amerikai külügyminisztérium a „különlegesen kijelölt globális terroristák” közé sorolta. A fejére 10 millió dollár vérdíjat tűztek ki.

A lányok oktatásával és a nők jogaival kapcsolatban azt mondta,

Már most is megengedjük a lányoknak, hogy 6. osztályig iskolába járjanak, és e fölött az osztály fölött is folytatódik a munka. Hamarosan jó híreket fognak hallani ebben a kérdésben, ha Isten is úgy akarja.