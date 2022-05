A nő testére ukrán nemzeti színek voltak felfestve, és angolul a „stop raping us” (ne erőszakoljatok minket) felirat. A nőt a biztonsági őrök körbekerítették egy kabáttal, majd kivezették.

A Reuters beszámolója szerint mindez annyira gyorsan történt, hogy még a zenekar sem hagyta abba a zenélést. A helyszínen Idris Elba és Tilda Swinton főszereplésével készült Three Thousand Years of Longing című film világpremierje zajlott.

A sikoltozó félmeztelen nő hátán a „SCUM” felirat hirdette a francia SCUM aktivista csoportot, mely magyarázatot fűzött a vörös szőnyegen történtekre.

A SCUM eredetileg egy radikális feminista kiáltvány volt, amelyet az 1960-as években adtak ki. A Twitter-bejegyzést megosztó csoport azonban csak a múlt hónapban jött létre.

Une activiste SCUM s'introduit sur le tapis rouge du festival de #Cannes2022 pour dénoncer les violences sexuelles infligées aux ukrainiennes dans le contexte de la guerre.#cannes2022redcarpet pic.twitter.com/cGEJDghD2k — SCUM (@scum_officiel) May 20, 2022

A drámai epizódra akkor került sor, amikor a cannes-i filmfesztiválon zajlott az esti nagy premier: George Miller Three Thousand Years Of Longing című filmje, Idris Elba és Tilda Swinton főszereplésével. A rendező és a sztárok is jelen voltak.

A nő a szőnyegre lépett, majd sikoltozni kezdett, mielőtt a biztonságiak gyorsan eltávolították.

A javában zajló ukrajnai konfliktus közben rendezték a fesztivált, melyen hivatalos orosz delegációkat és a Putyint támogató lapok újságíróit nem látják szívesen, de a fesztiválon tegnap bemutatták a szankciókkal sújtott orosz oligarcha, Roman Abramovics által támogatott filmet.

Cannes-tól nem állnak távol a vörös szőnyeges tiltakozások. 2018-ban 82 nő tiltakozott a nemek közötti egyenlőtlenségek ellen a filmiparban a Palais előtt, és rasszizmusellenes tiltakozás is volt a szőnyegen.

Rengeteg ukrán nő szexuális erőszak áldozata lett

Oroszország február 24-én indított háborút Ukrajna ellen. A háború kezdete óta számos erőszakos esetről számoltak be ukrán nők, amit az orosz katonák által szenvedtek el.

Legalább 25 lány lett szexuális erőszak áldozata az orosz katonák által a Kijev melletti Bucsában – számolt be korábban Ljudmilla Deniszova, az ukrán parlament emberi jogi biztosa. A biztos jelentése szerint a 14 és 24 év közötti lányok, nők közül kilencen teherbe is estek. Hozzátette, eddig 25 megerőszakolt lányról tudnak, de sokan nem hajlandók beszélni, ezért fennáll a gyanúja, hogy több az áldozat.

Akár háborús bűnnek is minősülhetnek azok a jogsértések az ENSZ szerint, amikről nemrég beszámolt a szervezet. A jogsértések között gyilkosság, szexuális erőszak és eltűnés is szerepel – számolt be a BBC. Matilda Bogner, az ENSZ emberi jogi megfigyelő missziójának vezetője azt állítja, hogy Ukrajnából erőszakos meztelenségről és szexuális erőszakkal való fenyegetésről is kaptak jelentést. A tisztviselő összesen tizennégy városba látogatott el a kijevi és a csernyihivi régióban.

