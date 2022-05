Egy tanulmány szerint szinte az összes gyermek átesett a koronavíruson

A kutatók több mint 86 ezer gyermek vérmintáit vizsgálták, azt elemezve, hogy rendelkeznek-e a koronavírus ellen antitestekkel. Ebből derült ki, hogy jóval több gyermek kapta el a fertőzést, mint az eddig gondolták.

A vizsgálat eredményei szerint ugyanis idén februárig a kiskorúak többsége átesett a fertőzésen. Az arány az 5 és 11 év köztieknél volt a legnagyobb:

NEKIK KÖRÜLBELÜL a 77 SZÁZALÉKUK ÁTEShetett A Koronavíruson.

A hivatalos adatok ehhez képest ebben a korcsoportban, illetve általánosan a kiskorúaknál is jóval alacsonyabb átfertőzöttséget mutattak ki. A 18 év alattiakat nézve eddig úgy becsülték, hogy körülbelül a 17 százalékuk esett át a fertőzésen az Egyesült Államokban.

Ez csak a jéghegy csúcsa volt

– mondta a kutatás vezetője, Kristie Clarke, utalva ezzel arra, hogy a PCR- és antigéntesztek alapján kiállított adatok nagyon nagy mértékben alábecsülték a fertőzött gyermekek számát, mivel a tünetmentes vagy enyhe, megfázáshoz hasonló tüneteket produkáló gyerekeket gyakran nem tesztelték.

A kutatók szerint a koronavírus utolsó nagy hulláma, az omikron-hullám az 1 és 4 év közti korosztályban eredményezte a legtöbb fertőzést:

2021. december és 2022. február közt náluk 33 százalékról a duplájára, 68 százalékra nőtt azok száma, akik elkapták a fertőzést.

Mindez végső soron az omikron gyors terjedőképességével magyarázható, és ahhoz is hozzájárult, hogy a delta-variáns hullámához képest az omikron idején ötszörösére nőtt a kórházban kezelt 1 és 4 év köztiek száma – még azzal együtt is, hogy az omikron-variáns az ő korosztályukban is ritkábban okozott súlyosabb megbetegedést a deltánál.