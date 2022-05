Zelenszkij: Eltörtük az orosz hadsereg gerincét, véres győzelemre számítunk

„Ukrajna eltörte az orosz hadsereg gerincét” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij szombaton egy televíziós interjúban. Hozzátette azt is: biztos benne, hogy győzni fognak ebben a háborúban, de ehhez komoly véráldozatokra lesz szükség.

Az ukrán elnök a beiktatásának harmadik évfordulója alkalmából adott interjút. Az MTI szerint azt mondta: bár Mariupol elesett, az ukrán hadsereg olyan komoly károkat okozott az orosz haderőnek, amelyek után „nem fognak tudni lábra állni a következő néhány évben”.

Nehezen, nagy véráldozattal és csaták útján fogunk győzelmet aratni, de végül a tárgyalóasztal mellett le fogjuk zárni ezt a háborút. Ebben biztos vagyok

– mondta a külföldi beszámolók szerint Zelenszkij, miközben azt is hangsúlyozta: az a céljuk, hogy minden területüket visszaszerezzék.

Az ukrán elnök kitért arra is, hogy az utolsó mariupoli védők is megadták magukat, és azt ígérte, hogy mindannyiukat „megmentik”, valamint a várost is visszafoglalják majd az oroszoktól.

Ezzel összefüggésben azt is közölte, hogy az ostrom azért is húzódott el ilyen sokáig, mert néhány ukrán pilóta „hősi halált halt”, hogy utánpótlást vigyen nekik. Erről eddig azért nem adhattak tájékoztatást, mert még folyamatban voltak a hadműveletek az Azovsztálban.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, szombati, percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij 2022. április 23-án. Fotó: John Moore / Getty Images)