Az utóbbi két hétben kezdett terjedni a világban egy eddig ritkaságnak számító kór, a majomhimlő. Ahogy a koronavírus-járvány kezdetekor, úgy most is megjelentek a különböző összeesküvés-elméletek, amelyek egy része egy tavaly elvégzett tudományos szimuláción alapszik: egy elképzelt és a ma ismertnél jóval agresszívabb változat és járvány forgatókönyvét mutatta be figyelemfelkeltő célzattal.