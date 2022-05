Négy napra eltűnt a Rheinmetall vezérigazgatója, részegen került elő

Napokon keresztül keresték az egyik legnagyobb német hadi- és járműipari vállalat vezérigazgatóját, Thorsten Kutzot, akinek a német hadseregről szóló bizalmas információk is a birtokában vannak. Eltűnése miatt a rendőrség is körözést adott ki, végül a vezérigazgató részegen került elő.

A Thorsten K. néven emlegetett, 51 éves férfi – aki a német sajtó szerint a Rheinmetall vezérigazgatója – eltűnéséről május 13-án számolt be Kassel város rendőrsége. Mint írták, a férfit utoljára május 12-én este látták egy bankautomatánál, ahol az egyik térfigyelő kamera készített felvételt róla. Az eltűnését a kollégái jelentették be, miután nem jelent meg másnap a munkahelyén. A közleményben azt is leírták, hogy a férfinak „orvosi segítségre lehet szüksége”.

Thorsen Kutz eltűnése amiatt adott okot aggodalomra, hogy a Rheinmetall igazgatójaként nemcsak egy jelentős cég vezetője, hanem – a német alkotmányvédelmi hivatal besorolása szerint – olyan személy, akinek titkosított, bizalmas információk vannak a birtokában. Cége ugyanis rendszeres beszállítója a német hadseregnek, és ezáltal ő maga is rendelkezhet nem nyilvános információkkal a haderőről.

A rendőrség utóbb május 15-én közölte, hogy az eltűnt férfit aznap egy kiterjedt keresőakciót követően megtalálták Kasselben. Közlésük szerint járőröző rendőrök akadtak rá egy járműben.

a férfi részeg volt és orvosi ellátásra volt szüksége.

Az ügy pontosabb részletei nem ismertek. A Rheinmetall, valamint a német hatóságok a Bild német lap megkeresésére sem kívánták kommentálni a történteket.

